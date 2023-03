Email it

El presidente de Asonahores tiene razón cuando plantea en Berlín que podemos volver a ocupar el privilegiado lugar que tenía nuestro país como destino turístico para los alemanes, uno de los principales mercados turísticos de Europa.



Trabajando abrazados empresa privada, Ministerio de Turismo y todo el Gobierno, con la fuerza esto mueve la máquina del turismo, los números en la casilla que corresponde a Alemania volverán a crecer como en sus mejores tiempos.



David Llibre recordó que en el 2000 visitaron el país 2.4 millones de turistas, y ese año los turistas procedentes de Alemania se acercaron al medio millón (más de 452 mil), el 18% de los que recibimos. Ese año Europa aportó el 52% de los turistas (1.2 millones) y Alemania el 35% de los que fueron recibidos del viejo continente.



Era un momento diferente, comenzábamos a acumular experiencia en el turismo apoyados por las hoteleras de España. Aun no teníamos la penetración importante de hoy en Estados Unidos y Canadá. Con Europa aprendimos a caminar y en ese escenario Alemania fue la puerta grande, a la que se sumó Francia, Italia, España e Inglaterra. Pero a partir de ese pico, comenzamos a perder espacio en Alemania. Cerramos el 2022 con 185,818 alemanes por vía aérea. La caída promedio en el período fue de -12%.



Pero es interesante revisar qué piensan los alemanes de nosotros como país turístico, tomando la última encuesta publicada por el Banco Central que corresponde al 2019. ¿Por qué escogieron nuestro país los 178 mil alemanes que nos visitaron? El 43% por nuestras playas, el 20% por el clima y el 24% por los precios “razonables”. Predominan los mismos motivos que hace 20 años.



Mejor aún, el 99.1% de los encuestados declaró que se habían cumplido sus expectativas sobre el país como destino turístico. Además el 98% dijo que volvería a visitarnos, y el 100% que regresaría al mismo lugar (la mayoría llegó a Punta Cana). El 81% valoró el precio de sus vacaciones como bajo o aceptable y solo el 15% lo encontró muy alto (1%) o alto (14)%.



Sobre los servicios: aeropuertos, 86% excelentes o muy buenos. De los hoteles y sus servicios 71% dijo también que eran excelentes o muy buenos. Los hoteles fueron calificados igual por el 79%; y lo mismo para las playas con un 80%.



La limpieza ganó un 76% como excelente o muy buena, y los servicios deportivos un 70%.



La calificación es buena, aunque nunca el turismo será tan bueno que no pueda ser mejor.



El espacio para crecer en calidad lo podemos llenar. Alguna gracia tenemos que nos acercamos a la meta de tener un turista al año por cada dominicano. El turismo crece más rápido que la población y con más fuerza que la economía.



Visto así, no es soñar despiertos o ser ilusos o pretenciosos, proponernos volver a tener aquí medio millón de alemanes, que permanecen más tiempo que la mayoría de quienes vienen y gastan más. Si hacemos bien la tarea los alemanes volverán.