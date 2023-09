Desde que empecé a escribir esta columna denominada “Periodismo y Gramática”, he compartido a modo escrito sobre las reiteradas dudas que surgen con los monosílabos que tienen otro igual y a los que, por lo tanto, debe colocárseles la tilde diacrítica cuando esto sucede, según corresponda.



Recuerden que las Academias nos señalan que los monosílabos no se tildan, salvo que estos tengan otro igual y haya que diferenciarlos siguiendo lo expuesto en el párrafo introductorio, que nos explica cuál es la excepción a esta regla.



Recientemente aprecié en varios escritos el monosílabo “sé” (forma imperativa del verbo ser) sin tilde, un error muy frecuente que producen aquellos que no manejan la norma gramatical para estos casos y, por ende, no aplican la tilde diacrítica.



Aunque ya hemos escrito al respecto, toca hacerlo de nuevo para ver si algunos hispanohablantes lo captan, pero, de manera especial, lo aplican en las redes sociales de algunas instituciones que son reiterativas al cometer este error ortográfico.



¿Qué nos dice la Fundéu Guzmán Ariza al respecto? Pues lo siguiente: “Sé lleva tilde cuando funciona como forma imperativa del verbo ser”, mientras que “se” no lleva tilde cuando funciona como pronombre.



Este error no solo lo cometen individuos de manera particular, también en los medios de comunicación suele aparecer esta falta ortográfica.



“En los medios de comunicación, en especial los digitales, se leen a diario frases como: ‘Se el primero en enterarte de las noticias más importantes del día’, ‘Se el primero en comentar’ o ‘Se tú mismo’”, dice la observación de Fundéu Guzmán Ariza.



Lo correcto, en el caso señalado previamente, habría sido escribir “sé” con tilde: “Sé el primero en enterarte de las noticias más importantes del día”, “Sé el primero en comentar” y “Sé tú mismo”.



Tal como señalamos en la parte introductoria de esta entrega, la voz oficial lo explica de manera similar: “La Ortografía de la lengua española señala que la tilde diacrítica se utiliza a fin de diferenciar en la escritura ciertas palabras de igual forma, pero distinto significado, que se oponen entre sí por ser una de ellas tónica y la otra átona y que generalmente pertenecen a categorías gramaticales distintas”.



Es lo que sucede con “sé” (forma verbal de ser o de saber), frente a “se”, (pronombre, indicador de impersonalidad o de marca refleja): “Sé lo que tramas hacerle a mi hermana”, “Se lo manifesté temprano a tu supervisor”.

¡Gracias por leerme!