La testarudez de una persona cuando no quiere entender lo que marca determinado tema, sin importar la circunstancia y el tiempo que lo testifiquen, ocasiona que no pueda lograr el anhelado propósito que se haya trazado.



En el plano que envuelve a muchos dirigentes políticos de República Dominicana, que incluso ocupan altas posiciones en sus respectivas organizaciones, es una realidad que la tenemos latente…¡Los ejemplos sobran!



De nuevo, y quizás en esta ocasión tengamos algunos de ellos -aunque su praxis los califique como tozudos- y espero que comprendan la moraleja, cito la siguiente máxima: “La política es la ciencia de lo posible”.



Asimismo, la citada categoría del pensamiento humano queda fortalecida con el siguiente criterio: El dirigente, aunque se le califique como líder, que no entienda lo que encierra la política como ciencia, ¡está fracasado!



Hace dos semanas que quedó oficialmente iniciada la llamada precampaña electoral por lo que se comenzaron a intensificar las proclamas (o propuestas) de los diferentes partidos políticos que terciarán en las elecciones (municipales, presidenciales y congresuales) pautadas para febrero y mayo del próximo año.



Cuando me proponía a escribir este artículo, en medio de una amena conversación con el disfrute se sendas tazas de café y té con el amigo que compartía, me preguntó: Pero, ¿tú crees que finalmente se dará la tan cacareada alianza electoral entre el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo -FP-?



No muy convencido le respondí: “Creo que sí… y si se llega a concretar por lo menos en la primera jornada (febrero) de las elecciones, en el oficialismo habrá un ruidoso nerviosismo”.



Sobre los “amagues” aliancistas, Francisco Javier García, veterano dirigente del PLD, emitió la siguiente categórica declaración: “A pesar de que mucha gente puede interpretar que nuestra organización política es antialianzas; nunca el PLD ha ganado unas elecciones sin ir aliado a otros partidos políticos”.



No hay que entrar en análisis para entender, de manera clara, lo señalado por García Fernández.



Creo que él entiende que es “necesario” que entre los partidos de la oposición se oficialicen alianzas… ¡Si es que quieren derrotar al PRM y el proyecto reeleccionista del presidente Luis Abinader!



En otros trabajos seguiré con el tema. Queda un amplio tramo que nos permite exponer muchas aristas respecto a la venidera contienda electoral.



Por el momento precisar que, aunque la oposición cuente con un sólido líder -como es el caso de Leonel Fernández- las alianzas, en la actual coyuntura, constituyen la clave para ganar las elecciones, en especial las presidenciales.