El jueves pasado la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) que dirige el ex legislador, Neney Cabrera festejó la realización de 50 operativos sociales desarrollados en todo el país.



La institución en la visión de sus conductores ha obedecido al principio de continuidad de Estado manteniendo algunos de los programas encontrados en esta dependencia.



Haciendo una apología de ello refiero del programa Dominicana Digna creado dentro del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema e Inclusión Social en cumplimiento a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).



En ese sentido el Programa desde sus inicios diseñó frecuentes operativos comunitarios o jornadas sociales que han bien impactado a las personas.



Estas Jornadas Sociales, denominadas Primero Tú realizan una labor superior de sentido generoso y humano.



En este momento su director ha fortalecido, expandido y destacado las actividades involucrando a más de 15 entidades públicas y privadas.



Por citar el significado de una de ellas como un paradigma social al drama que vive un(a) dominicano(a) nacido(a) de padres dominicanos, aunque no ciudadanos y por ello carece de documentación civil.



El primer indicador de un cuadro de pobreza extrema para esa persona y sus descendientes. Pues como ese(a) individuo no existe legalmente no participa de sus derechos ni de beneficios que le permitan prosperar.



Nos sorprendería la cantidad de dominicanos que acuden a cada jornada social del Propeep solicitando apoyo a este tipo de casos para que a través de la Junta Central Electoral lograr su identidad tardía, sin costo alguno durante el proceso; largo y tortuoso, por demás.



Asimismo suceden con otro tipo de inclusiones que reivindican la dignidad de las perdonas incluyéndoles a los planes de salud, empleo, estudios técnicos, respaldo económico, como pensiones y apoyo familiar, entre otros beneficios.



Obtenidos más fácilmente por medio a una jornada social visitar una localidad.



Por eso la institución se aplaude sus 50 eventos de día completo.



50 esfuerzos concentrados que han beneficiado de alguna manera a casi 132 mil personas durante este año.



50 destinos en las 32 provincias y el Distrito Nacional congregando alrededor de 200 colaboradores sociales de las distintas instituciones quienes trabajan por un mismo fin, mejorar de alguna manera la vida de la gente.



Instituciones como Senasa, Servicio Nacional de Salud, Supérate, Junta Central Electoral, Inespre, Comedores Económicos, Ministerio de Trabajo, Inaipi, Escuelas Vocacionales de las FFAA, Policía Comunitaria, Promipyme, Salud Pública, Conadis, Conape; entre otras entidades que en honor al servicio social concurren a decirles a los dominicanos, Primero Tú.



No es un regalo es un derecho social que merece todo ciudadano.



Por eso, que se continúe trabajado al servicio de los dominicanos es un mérito que no debe pasarse por alto. Que se sigan sumando más instituciones, y más jornadas Neney.