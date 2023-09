LAS VEGAS, NEVADA (EE.UU.). “No tienes que decírmelo, porque eso lo sé. Lo que te quiero decir es que estoy más que convencido de la realidad que proclamas”.



Así reaccionó Alejandro Salazar, un ciudadano inmigrante de República Dominicana que lleva más de una docena de años con residencia en Las Vegas, monumental ciudad que pertenece al estado de Nevada, Estados Unidos.



Fue su reacción inmediata cuando, en un improvisado diálogo que sostuvimos mientras caminábamos en los pasillos del gran hotel MGM-casino le dije: Alex, pero el dominicano está como el arroz de a ocho… está en todas partes del planeta Tierra” (risa a carcajadas).



Salazar se siente cómodo con su estatus económico porque -afirma- tiene un buen trabajo y sabe administrar el dinero que devenga, pero también está consciente de que algún día regresará a su patria.



Debo significar que está bien claro que Nueva York es la ciudad, fuera de República Dominicana, que más criollos habitan y que por consiguiente sus adultos tienen derecho a ejercer el sufragio en las venideras elecciones (municipales, congresuales y presidenciales).



En mi reciente viaje a La Gran Manzana –se registró entre agosto y el presente mes y cuya estancia fue de 28 días- aproveché para escribir un artículo con dos entregas en el que precisé la gran importancia que tienen los inmigrantes dominicanos, para los fines de votos, en el exterior. Y me atreví a diagnosticar que “el voto del dominicano en el exterior podría ser decisivo en la consulta presidencial del 2024”.



Para refrescar memorias, aquí algunas de las líneas contenidas en el artículo de marras: “En los días que tengo en esta ciudad he comprobado que los dominicanos que tienen el derecho a ejercer el voto, y he hablado con muchos de ellos, se alistan para para sufragar.



Nunca, en la historia de los comicios para elegir al presidente de la República se había sentido tanto entusiasmo -por parte de los criollos con residencia en esta urbe- para que llegue el gran momento de las votaciones. Es la percepción que tengo.”



Las Vegas, por ser también una ciudad en la que residen dominicanos, debe ser visitada por los aspirantes a ganar las elecciones del 24. Porque sumar, aunque sea poco, puede tener sus beneficios políticos.

Por estos predios también tengo amigos que nunca olvidan sus raíces y hasta me han asegurado que “les gustaría participar como votantes” en la venidera consulta electoral.



¡Que los candidatos se den unas vueltas por Las Vegas y abracen a sus compatriotas!