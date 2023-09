Los golpes de Estado eran abundantes en América Latina, ahora se habla de golpes blandos, y esos son muy escasos. Sin embargo, cuando John Kennedy empezó a gobernar como presidente de los EE.UU, el 20 de enero de 1961, su antecesor fue Eisenhower, quien terminaba su segundo período y había sido Comandante Supremo de los ejércitos aliados en la Segunda Guerra Mundial; el 17 de ese mes y año produjo un discurso definiendo el “complejo militar industrial”, y dijo:



“Existe un inmenso complejo militar industrial (…) Su influencia total (económica, política, incluso espiritual es palpable en cada ciudad, cada parlamento estatal, cada departamento del gobierno federal… debemos estar bien seguros de que comprendemos sus graves consecuencias. Nuestros esfuerzos, nuestros recursos y nuestros trabajos están implicados en ella; también la estructura misma de nuestra sociedad.(…)”



Seis años después, en noviembre de 1967, Bosch explicaría y definiría ese “complejo militar industrial” como un marco político e histórico de comportamiento del capitalismo sobredesarrollado, denominándolo “Pentagonismo, Sustituto del Imperialismo”.



El presidente John F. Kennedy, tres días después se juramenta, hizo una invitación al “bloque adverso”, la hoy desaparecida Unión Soviética, a bajar la carrera armamentista. Sin embargo a pesar de las demostradas posiciones de Kennedy de hacer primar un ambiente de paz y democracia, hubo 8 golpes de Estado mientras gobernó: 1961 en El Salvador; en el 1962 en Argentina, Perú, Guatemala y Honduras; en 1963 en República Dominicana, Ecuador, Brasil.



A Kennedy lo asesinan el 22 de noviembre de 1963, por retomar el control de la política exterior. En aquel momento el “complejo militar industrial” presentaba la justificación del “comunismo”, por lo que reaccionó de manera inesperada cuando Kennedy sin saberlo “complejo militar industrial” produjo su “Discurso por La Paz”, el 10 de junio de 1963, en la Universidad Americana de Washington.



Para que se aprecie el significado, hoy día con la guerra en Ucrania se estimula la economía estadounidense con la industria bélica . “La venta de armas estadounidenses creció un 14% en 2018-22 respecto a 2013-17, y su cuota en las exportaciones mundiales pasó del 33 al 40% en ese período, a la vez que se ha agrandado la distancia respecto al segundo mayor exportador, Rusia.” Además, se le impuso a 30 países de la OTAN aumentar sus presupuestos de gastos militares respectivos a 2% de sus PIB. Las crisis no son para improvisados, la experiencia es necesaria. Son las crisis las que obligan a hacer las cosas diferentes; debe saberse qué y cómo cambiar. De eso Bosch dio lecciones, y en 14 meses (octubre 1961-diciembre.1962) afilió más de 500 mil dominicanos, obtuvo 668 mil votos de 1,054,954 votos válidos; además, desarrolló una estrategia de alianzas con el pueblo.



El legado admirado del profesor Juan Bosch está expresado legítimamente en Leonel Fernández y en la Fuerza del Pueblo. En tres años se ha construido un partido mayoritario, capaz de también sustentar un régimen auténticamente democrático, como juró Bosch al iniciar su mandato, cuando dijo: “Mientras gobierne no perecerá la libertad”



En el 60 aniversario del golpe de Estado al profesor Juan Bosch, entregamos 2 millones de afiliados y proclamamos a lo alto su legado de que: “Mientras Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo gobiernen, no perecerá la libertad ni la constitucionalidad”.