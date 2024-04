(1 de 2)

En el complejo -y también digamos que complicado- panorama político-electoral de República Dominicana, ¿se podría cuestionar, poner en una singular y negativa perspectiva, que Leonel Fernández tenga reales posibilidades de llegar por cuarta ocasión al Solio Presidencial?



Tras salir al aire la pregunta, tal vez aparezca algún culto lector, con “aspavientos” fusionados con sapiencia política, que reaccione con la siguiente proclama dicha por el mítico guerrero Julio César: “La suerte está echada”.



En este trabajo, y no sería una opinión que contraste con la realidad de liderazgo político nacional y que en particular toca al expresidente Fernández, podríamos hacer un símil con la histórica frase de Julio César y el candidato a la Presidencia de la República por el partido Fuerza del Pueblo (FP).



Recordemos lo que nos enseña la historia, en referencia a Julio César y su optimista actitud para ganar una guerra.



El informe precisa que “el río Rubicón señalaba el límite entre la Galia Cisalpina e Italia, y según la ley romana ningún gobernador provincial podía atravesarlo al frente de sus tropas so pena de ser declarado enemigo público. Julio César era plenamente consciente de las consecuencias que tendría el hecho de atravesar el río con sus legiones”.



Entonces, para alentar a sus tropas, proclamó a viva voz: “La suerte está echada”.



Los legendarios historiadores de la antigua Grecia, reseñan -además- que “Julio César, al cruzar el río Rubicón y estando al frente de sus tropas, dio comienzo a la segunda guerra civil de la República romana y sentó las bases para la creación del Imperio. Ese fue el primer paso hacia el fin de la última República”

¿Leonel está consciente de su serio compromiso político? No sé si, a sabiendas del gran reto que tiene tras su decisión de aspirar a la jefatura del Estado en las elecciones presidenciales del 19 de mayo, tiene en su plataforma arengar a las masas de la Fuerza del Pueblo y a sus aliados de otras organizaciones y así emular la frase de Julio César e incluso citarla también con firmeza: ¡La suerte está echada!



Pero también conoce que competir con el poder político (que hoy encabeza el presidente Abinader, quien va en busca afanosamente de la reelección), no es actuar con “novatadas electorales”. ¡Eso lo sabe perfectamente!



Sabe, además, que cada paso que dé, en función de su candidatura presidencial, tiene que ser dado con certera estrategia -bien calculado- y sin que se cuelen pifias.

Continuará…