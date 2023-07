En un interesante experimento le dijeron a la mitad de los participantes que después del pinchazo que le darían podían tener dolores de cabeza. A la otra mitad no les avisaron de dicho efecto secundario.



El 45% de los avisados reportaron dolores. De los que no sabían, solo 5% dijo haber tenido malestares en sus cabezas. A este efecto se le llama “nocebo”. Es el efecto contrario del placebo, donde una pastilla nos cura sin ser medicina.



Hay personas que son psicosomáticas: Por ejemplo, pueden tener reacciones en su cuerpo por ver a otro sufriendo una enfermedad. La mente actúa sobre nuestro cuerpo por factores externos.



Reunirse con personas predominantemente negativas nos puede llevar por un camino no deseado. Muchos solo ven los problemas, se concentran en ellos. Y peor, tratan de convencernos de que no será posible resolver esos inconvenientes… que sí pueden acontecer, no lo infravaloro.



Lo importante cuando nos ponen al corriente de un posible inconveniente es: Valorar su probabilidad de ocurrir y su efecto.



Probabilidad: Hay personas que viven preocupadas por eventos que tienen muy poca posibilidad de que ocurran. Es más, la gran mayoría de esos incidentes nunca llegan a ocurrir; mientras, ellas se estresaron y angustiaron en demasía. Mi sugerencia es que evaluemos si lo que pensamos o nos dicen tiene una verdadera posibilidad de que ocurra. Por ejemplo: Que nuestro avión tenga un acontecimiento catastrófico. Si es mínimo o improbable, no dejemos de hacer lo que deseamos. Si es muy factible, veamos cómo solucionar lo que pueda suceder.



Efecto: Valoremos el dolor que causaría el presagio. Si es bajo y lo podemos soportar, como una pequeña pérdida de dinero, sigamos adelante. De ser mediano el efecto, podemos pensar en prevenciones para que no suceda, o soluciones posibles en caso de acontecer. Si la pérdida pudiese llegar a ser catastrófica, evalúo en conjunto con el párrafo anterior y decido si ejecutar o no.



¿Te dejarás paralizar por lo que te presagian o tomarás acciones de manera racional?