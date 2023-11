Cuando el actual Ministro de Turismo, David Collado, anunció la pasada semana que el país va en la ruta de alcanzar en este 2023 la meta de 10 millones de turistas en un año, en el ambiente se sintió la presencia de Danilo Medina, el presidente que desde hace 11 años anunció que eso iba a pasar y que empezó a dar los pasos firmes y coherentes para que eso sucediera.



Aunque el presidente Luis Abinader fue quien habló y asumió para sí mismo y su gobierno ese logro, lo cierto es que fue Danilo el estadista que definió la meta, trazó la estrategia y caminó firme para lograrlo. Y estuvo a punto de alcanzarlo en su segundo gobierno si dos situaciones negativa excepcionales, la campaña contra el turismo del 2018 y el Covid del 2020, no se hubiesen presentado antes de que el PLD perdiera las elecciones.



Desde que Danilo llegó al poder en agosto del 2012 definió muy claro que el soporte fundamental de su política económica iba a ser el turismo. En su discurso de toma de posesión dijo que el turismo sería “la locomotora del desarrollo de la República Dominicana”. Y fue absolutamente consecuente con esa visión, poniendo el gobierno y las políticas públicas globales en coordinación directa con la estrategia de impulso, consolidación y desarrollo del turismo. Unido a eso, confirmó como Ministro de Turismo a Francisco Javier García, un exitoso y visionario gerente que había logrado manejar el impulso del área turística con éxito durante los últimos dos años de gestión presidencial de Leonel Fernández.



Danilo en su gestión como presidente se puso como meta que el país alcanzara traer en un año la misma cantidad de turistas que la población de la República Dominicana, es decir, diez millones de visitantes. Y esto no era un invento ni un sueño irracional de Danilo sino que venía de una experiencia que se había producido en España, uno de los países europeos que había desarrollado una de las mejores estrategias para relanzar su industria turística. A principios del siglo XXI, España tenía una población de 40 millones de habitantes y el gobierno español se trazó como meta alcanzar la cifra de 40 millones de turistas al año, es decir, llevar a España un turista por cada habitante de esa nación.



El gobierno español desarrolló una agresiva campaña de promoción turística, buscó nuevos mercados, tocó puertas internacionales, dio facilidades a empresas, agencias y operadores internacionales de turismo, y todo eso se revirtió en un gran impulso del turismo en España. Hasta el punto que hoy día España es una de las naciones que puede mostrar el mayor desarrollo del turismo en el mundo. La estrategia de impulso al turismo fue tan exitosa que en el año 2019 España logró llevar 80 millones de turistas.



Danilo y su gobierno estudiaron la estrategia de los españoles y empezaron a desarrollar una agresiva y efectiva campaña de impulso de nuestra industria turística, la cual presentaba un gran punto a su favor debido al gran impulso que el Grupo Punta Cana le había dado a nuestro país como destino turístico en el mundo. Este grupo empresarial-familiar, presidido por el gran visionario que es Frank Ranieri, había impulsado de manera exitosa un modelo de turismo en la zona del este del país, que fue el soporte básico para que la estrategia del gobierno de Danilo pudiera caminar con éxito y lograr las metas propuestas.



Cuando Danilo llegó al poder en el 2012, al país llegaban 3 millones de turistas al año. Y en su último año de gobierno antes de que el covid frenara la economía mundial, el 2019, ya el país recibía más de 7 millones de turistas. Si la economía dominicana y mundial no hubiese recibido los duros efectos contractivos provocados por el Covid y sus secuelas, era muy probable que en el año 2020 o en 2021 esa meta de los 10 millones de turistas se hubiese alcanzado.



El actual ministro de Turismo David Collado, supo reafirmar y multiplicar la visión de Danilo sobre el desarrollo de ese sector de la economía que, sin lugar a dudas, ha sido uno de los principales soportes de nuestro crecimiento y desarrollo. Cuando a final de este 2023 la nación y el gobierno dominicano estén celebrando el haber alcanzado la meta de 10 millones de turistas, en esa celebración se sentirá como nunca la presencia de Danilo Medina, el estadista que fue precursor e ideólogo de esa conquista.