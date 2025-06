El expresidente de la República Hipólito Mejía y miembro del partido oficial ha estado muy activo en las últimas semanas, ofrece declaraciones a los medios de comunicación y en redes sociales sobre temas relacionados con la política doméstica y de interés colectivo.



Recientemente puso en apuros al actual director del Indrhi, a quien acusó de abandonar el sistema de riego en la región Noroeste durante un encuentro con productores agrícolas de la Línea y lo dijo muy en serio porque comparó las atenciones del campo durante su gobierno (2000 -2004) y la dejadez del actual en ese sentido.



Y no solo cuestionó el trabajo que desarrolla Olmedo Caba desde esa institución estatal, sino que apeló a la destitución del puesto, tras denunciar que más de tres mil kilómetros de canales de riego están en franco deterioro.



Pero las cosas no quedan ahí. Sabemos lo franco que es Hipólito y que no se guarda nada. Hace apenas unos días, volvió a tronar, esta vez no muy a gusto con las medidas que piensa tomar el Gobierno con respecto al ordenamiento del tránsito en la ciudad de Santo Domingo, un problema que los dominicanos tenemos más arriba del moño por los grandes congestionamientos de tráfico, la circulación irresponsable de motoristas y peatones en las principales vías públicas y la cantidad de muertes por accidentes que ocurren en las carreteras.



El exmandatario se mostró muy pesimista ante las medidas anunciadas por el Intrant, las cuales no cuentan con el apoyo de la colectividad, y dijo que lo que se está proponiendo no va a resolver el problema del tránsito y yo le agrego que será más caótico y traumático.



Y en ese sentido Mejía tiene toda la razón al hacer sus cuestionamientos, porque lo cierto es que de nada vale orientar los cruces y giros en las vías públicas cuando no hay controles en las importaciones de vehículos de cuatro ruedas y de motores, entre otros aspectos.



Sobre este tema, específicamente, me he pronunciado en varias ocasiones y pienso que el Gobierno está buscando la solución por el lado equivocado. Todo indica que el problema en vez de mejorar empeorará con estas prohibiciones de giros a la izquierda en avenidas como la Churchill, la 27 de Febrero, Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Los Próceres y Núñez de Cáceres.



Estas medidas provocarán mayor embotellamiento, pérdida de tiempo, de combustible e irritabilidad en los conductores, sobre todo en las horas pico.



Otras declaraciones de Hipólito que han calado en las redes sociales son las relacionadas a la precandidatura presidencial de su hija, la alcaldesa Carolina Mejía. Él ha sido claro con su postura frente a los demás aspirantes para el 2028 desde el PRM y ha dicho que Carolina es la que va.



Cuando faltan casi tres años para las elecciones, el expresidente está dejando caer llamas de fuego en ese partido donde posee una importante cuota, además de “fieles” seguidores. Sin duda, esto podría desatar una “guerrita” interna y ellos, los políticos, saben muy bien cuáles serían las consecuencias.