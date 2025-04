Previo al inicio de la Semana Santa se armó tremendo alboroto a través de las redes sociales y medios de comunicación, poniendo en evidencia la posibilidad de que a partir de este lunes 21 el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) estaría prohibiendo el giro a la izquierda en las intersecciones formadas por las avenidas John F. Kennedy con Abraham Lincoln; Winston Churchill con 27 de Febrero y José Núñez de Cáceres con 27 de Febrero, entre otras.



De inmediato comenzaron las presunciones sobre las desventajas que ocasionaría la medida al ya colapsado tránsito de Santo Domingo. La reacción del director del Intrant, Milton Morrison, no se hizo esperar y lo desmintió ipso facto. Lo raro es que las señalizaciones sí fueron colocadas y tapadas con fundas plásticas negras, desveladas a destiempo, posiblemente, por algún ciudadano curioso.



Hay que estar claros que prohibir estos giros ralentizará aún más el tránsito, con más pérdida de tiempo, mayor gasto de combustibles, más contaminación ambiental y más estrés a los conductores y choferes del transporte público.



El Wize, de hecho, estaba dando señales de cambio en algunas rutas. Por ejemplo, en la intersección Kennedy con Lincoln estaba mandando a continuar derecho hasta la Lope de Vega, hacer el giro en U y luego tomar la avenida Los Próceres, una tremenda arbitrariedad.



Cuando se inauguraron los elevados y pasos a desnivel, entre 1999 y 2015, tanto en la Kennedy como en la 27 de Febrero, el objetivo fue descongestionar las vías ante el inminente crecimiento del parque vehicular. El que va derecho toma estas infraestructuras de paso rápido y los que no, con opciones a hacer giros a ambos lados de la vía, algo común y lógico.



Ahora, al parecer, se está contemplando prohibir esos giros debajo de los elevados y pasos a desnivel, lo que complicaría aún más el ya pesado y desorganizado tráfico de la ciudad.



Usted dirá, pero en la Winston Churchill se prohibió hace más de 20 años doblar a la izquierda, al igual que en algunas intersecciones con la Tiradentes o Alma Máter. Si, es verdad, pero estas no son vía rápida, y en estos casos, lo ideal es mantener sincronizadas las luces de los semáforos.



Googleando sobre el tema, encontré información de estudios técnicos y diseño de políticas integrales que está gestionando el Intrant para mejorar los problemas del tránsito. Por el momento, si había intención de poner a prueba estas medidas, entiendo que deben pensarse y muy bien, porque si me preguntan no le veo sentido continuar prohibiendo los giros a la izquierda en las intersecciones que conectan con las avenidas 27 de Febrero y la John F. Kennedy, específicamente.



Las autoridades tienen claro lo que manda para mejorar el tránsito y poner el orden. Yo le agrego dejar que los semáforos cumplan su función. Que la seguridad de Digesett solo interfiera para evitar tapones; aplicar régimen de consecuencias a infractores, incluidos los peatones en los cruces de calles. Castigos ejemplares para motoristas que circulan como chivos sin ley, creando caos e incertidumbre. Y lo más importante es continuar mejorando el sistema de transporte público. ¿Qué creen? ¿será mucho pedir…?