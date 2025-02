1.- Las autoridades al frente de los diferentes gobiernos que los dominicanos nos lamentamos padecer se manifiestan muy contentos por los amplios recursos económicos que envían desde el exterior nuestros connacionales emigrantes.



2.- Las remesas que fortalecen el presupuesto nacional dominicano, son remitidas desde el exterior por compatriotas que se ganan la vida ejecutando diferentes labores como inmigrantes documentados e indocumentados.



3.- Lo que el gobierno presidido por el presidente Donald Trump está llevando a efecto contra los inmigrantes en general, documentados e indocumentados, es una verdadera cacería humana.



4.- No se compadece con trato humanitario alguno el que están recibiendo sectores de la inmigración dominicana en Estados como el de New York y Puerto Rico.



5.- Aunque el Gobierno nacional se muestra muy complacido cuando hace el recuento anual del dinero recibido enviado por nuestros trabajadores inmigrantes, ahora guarda silencio contra las redadas indiscriminadas de inmigrantes dominicanos.



6.- Las remesas que sirven de fuente y soporte al presupuesto general de la nación dominicana no dicen si fueron enviadas por dominicanos inmigrantes documentados o indocumentados.



7.- Desde cualquier punto de vista resulta inaceptable que el Gobierno dominicano nada diga con relación a la desesperación en que se encuentra la laboriosa comunidad nuestra en Estados Unidos.



8.- Las organizaciones sociales nacionales y extranjeras que se ocupan de los derechos y libertades de los inmigrantes han expresado su preocupación y rechazo a las persecuciones y deportaciones masivas de inmigrantes.



9.- Las redadas en New York por parte del Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE) ha generado preocupación en la comunidad dominicana, además de que se ha sentido ofendida por las agraviantes palabras de la directora del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noerm, quien apareció durante un video, en el curso de las redadas, con un chaleco de la policía y diciendo: “saquen a estos inmundos de las calles”.I



10.- Mientras el gobierno dominicano calla ante las redadas y repatriaciones de inmigrantes dominicanos, la Iglesia Católica dominicana fija una posición humanista, cuando señala que: “lamenta la situación que viven miles de dominicanos residentes en Estados Unidos de forma irregular, ya que con la llegada de un nuevo Gobierno, su situación ha empeorado, ya que en su contra se ha desatado una cacería humana. II



11.- Penosamente, por aquí, el gobierno presidido por Luis Abinader no dice ni esta boca es mía sobre la política de Donald Trump, que tiene al garete a nuestros conciudadanos y migrantes en Estados Unidos, y en especial en la ciudad de New York y sus distintos condados, hasta el punto de que esos mismos que envían las remesas “hoy vienen por su cuenta ante repatriaciones en EUA”.III



12.- Ante la ausencia de apoyo por parte del gobierno dominicano, sobresale la solidaridad puertorriqueña que ha dicho: “En estos días hemos vivido varios actos de terror donde se ha instigado a las comunidades principalmente dominicanas para arrestar a varios compañeros y compañeras dominicanas. El pueblo puertorriqueño no está de acuerdo con esas políticas”. Aseveró a EFE Ricardo Santos de 49 años, portavoz del Movimiento Socialista de Trabajadores y Trabajadoras (MST). Al grito de: “Ser humano ilegal, un invento federal”, ‘No hay ser humano ilegal, que lo escuche el federal”. IV

Ideas finales



13.- Los gobiernos de la República Dominicana, que continuamente mantienen alegría muy intensa con las remesas fruto del trabajo de nuestros obreros inmigrantes, ahora ante la desgracia les abandonan a su suerte, soltándoles en banda.



14.- De parte de los dirigentes del gobierno dominicano no se ha escuchado una palabra de aliento hacia los connacionales que nos mandan las oportunas y jugosas remesas.



15.- Los nuestros que andan por el mundo vendiendo su fuerza de trabajo a cambio de un salario, parte del cual envían como remesa al país, las únicas expresiones que han escuchado y leído son las penosas y desafortunadas de la embajadora dominicana en los Estados Unidos, licenciada Sonia Guzmán, quien calificó como “normal” las repatriaciones de dominicanos desde los Estados Unidos.



16.- El destino, la suerte o infortunio, lo que le suceda a un inmigrante dominicano, documentado o no, nos debe preocupar a todas y a todos los que les queremos como seres humanos, con y sin el envío de remesas.

Escrito elaborado desde un centro hospitalario.

Santiago de los Caballeros,

03 de febrero de 2025.

