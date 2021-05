Misión cumplida: ¡Gilbert en el Panteón de la Patria!

Con el traslado de los restos del héroe nacional, Gregorio Urbano Gilbert, al Panteón de la Patria el pasado domingo 23 de mayo, cumplimos con la misión que nos propusimos desde hace casi cinco años, cuando iniciamos un movimiento social para rescatar las acciones y el ejemplo de este gran patriota dominicano y latinoamericano.

Hasta el año 2019, Gilbert era un desconocido en la sociedad dominicana. En sus últimos tiempos de vida, y hasta su muerte en noviembre de 1970, muchos lo veían como un hombre de edad que trabajaba en una panadería de ciudad nueva y que nunca hablaba de sus acciones heroicas que iban desde enfrentar solo a los marines estadounidenses interventores de 1916, su participación destacada en el movimiento de Los Gavilleros para enfrentar esa funesta invasión, su prisión y tortura por casi cinco años en la fortaleza Ozama, su accionar al lado del general Sandino en Nicaragua para enfrentar la intervención de EE. UU. a esa nación centroamericana, hasta su participación como apoyo de los combatientes de la Revolución de Abril, que enfrentaron con bravura de leyenda la segunda intervención militar de Estados Unidos a nuestra nación en 1965.

El documental “Gilbert, héroe de dos pueblos”, estrenado en los cines en febrero del 2019, fue el punto de partida para empezar a pagar la deuda que tenía la sociedad dominicana con Gilbert. La idea de ese documental surgió en diciembre del 2017, durante una visita que realizamos a Nicaragua junto a mi esposa Zinayda y nuestra hermana Margarita Jiménez. Mientras compartíamos con nuestros amigos nicaragüenses Néstor Espinosa y Karen Llanes, surgió la idea de hacer un trabajo audiovisual con un tema que uniera a nuestras dos naciones. En ese momento me llegó a la mente Gilbert, que había luchado con Sandino contra los Estados Unidos y en contra de las dos intervenciones militares a la República Dominicana. Era un héroe de los dos pueblos. En ese momento surge la idea de hacer el documental y de empezar a rescatar en nuestro país, la verdadera dimensión de Gilbert como patriota dominicano y latinoamericano. Teniendo como soporte a nuestro canal Señales TV, empezamos a tocar puertas para realizar el documental. Pocas empresas nos apoyaron. En el gobierno recibimos un apoyo discreto. Incluso la propia familia de Gilbert, en un primer momento, no creyó que fuera posible lograr que la sociedad le rindiera un justo reconocimiento a su pariente. Pero no desmayamos en nuestro propósito. Seguimos tocando puertas y logramos hacer el documental e iniciamos una campaña para que Gilbert fuera elevado a la categoría de Héroe Nacional.

Luego del estreno del documental, buscamos el apoyo de la diputada Miriam Cabral y sometimos al Congreso Nacional un proyecto de ley para declarar a Gilbert como Héroe Nacional, designar el 10 de enero como “Día Nacional de Gilbert”, ponerle el nombre de Gilbert al Puerto de San Pedro de Macorís y llevar sus restos al Panteón de la Patria. Miriam Cabral nos dio un gran apoyo, y logramos que tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprobará la ley 162-19, la cual fue promulgada por el presidente Danilo Medina el 24 de mayo del 2019. Lo único que no se incluyó en la ley fue el traslado de los restos de Gilbert al Panteón, pues eso debía hacerse con un decreto presidencial.

Mientras hacíamos gestiones para que el presidente Medina emitiera el decreto que ordenara el traslado de los restos de Gilbert al Panteón de la Patria, llegó la pandemia del coronavirus y no se pudo lograr antes de agosto del 2020. Eso pudo concretarse en enero del 2021 cuando el presidente Luis Abinader, demostrando un gran sentido y visión patrióticas, emitió el decreto 8-21 ordenando el traslado de los restos de Gilbert al Panteón y formando una comisión para esos fines, en la cual me honró designándome como coordinador. Esa comisión hizo su trabajo y concluyó el pasado domingo con un hermoso acto, donde depositó los restos del héroe nacional, Gregorio Urbano Gilbert, en el Panteón de la Patria, en una cripta colocada justo debajo de los coroneles de abril, Francisco Alberto Caamaño Deñó y Rafael Tomás Fernández Domínguez. Misión cumplida: Gilbert, Héroe Nacional, héroe de dos pueblos, ya descansa para siempre en el Panteón de los Inmortales.