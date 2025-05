Este fin de semana comienzan las semifinales de la “Copa” que se juega en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) con los cuatro clubes que quedaron en los primeros lugares. Cibao FC, Delfines del Este FC, Club Atlético Pantoja y Moca FC.



Debo reconocer que en mi columna de la semana pasada me entusiasmé mucho con la proyección que vimos de estos equipos ya clasificados, pero cometí un error al decir que solo los de la provincia Espaillat no habían ganado nada en la LDF.



Eso provocó que José Luis Paulino, mi hermano mocano, me llamara para recordarme que Los Delfines tampoco han logrado nada, cosa que le agradecí.



Ahora que conocemos los lugares como quedaron y por ende los enfrentamientos en la etapa de semifondo, vemos que la final pudiera enfrentar a dos equipos con coronas en su historial, o esos que aún no han ganado nada.



Cibao FC (1) se va a medir a Moca FC (4), mientras que Delfines del Este (2) enfrentará al Club Atlético Pantoja (3), en estos juegos planificados como series de ida y vuelta.



Una vez escuché a alguien muy influyente en el fútbol decir: “El triunfo es circunstancial”, lo que nos permite pensar que pueden llegar a la final los que terminaron como números 2 y 4, y entonces la LDF tendrá la oportunidad de coronar a uno de esos por primera vez.



Pero si sucede lo contrario y llegan los números 1 y 3, entonces viviremos otra vez una serie final con esos partidos que la fanaticada del fútbol nacional ha denominado como “clásicos”.



La realidad es que de una manera, o de otra, la mesa está servida. Los amantes del fútbol tenemos una vez más la oportunidad de participar en el banquete que estos equipos nos darán.



Como dijimos anteriormente, aunque esto no es una temporada regular, todos los clubes involucrados quieren añadir a su vitrina esta “Copa”, como otro logro para sus fanáticos y la consigna que escuchamos en el ambiente, suena como una de la oposición, “todos contra Cibao FC”, por ser el más exitoso en la historia de la liga.