Mañana sábado se espera un gran ambiente en el estadio Félix Sánchez del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, con el partido que cerrará la octava temporada de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) y coronará por tercera vez a uno de estos clubes finalistas.



Aunque Cibao FC sacó ventaja con un 2-1 sobre el Club Atlético Pantoja en el juego de ida, las cosas no están definidas. Ambos clubes mostraron gallardía en ese encuentro, y nos dejaron expectativas muy altas de lo que sucederá en la vuelta.



Los planteamientos técnicos de ambos dirigentes deben ser muy exactos. Antes de establecer una estrategia cada uno debe estudiar al contrario sin margen de equivocación. El drama será mayor porque la diferencia es solo de un un gol, pero al terminar este segundo juego tendremos un marcador global que señalará un campeón.



El equipo de la capital solo tiene una oportunidad, necesita empatar y volver a anotar. Si solo iguala, entonces se jugarán dos tiempos extras, y tanda de penales si persiste la equidad.



El club de Santiago debe tener en cuenta que son visitantes, que el anfitrión saldrá al terreno con todo lo que tenga tomando en cuenta su desventaja y tendrá que producir más goles que garanticen su posición.

Ambos protagonistas deben tratar de no mostrar debilidades, de no cometer errores, porque pueden ser muy caros y no hay otro partido para resarcirlos. Por la naturaleza del fútbol, creo que en la confianza es donde está el peligro, y esto aplica para ambos conjuntos.



Quien llega ganando no puede plantear un juego defensivo contando con esa ventaja, pero quien llega perdiendo no debe abrir la cancha de manera desesperada buscando un empate.



Pero, de la teoría al hecho existe un gran trecho, incluso en la mía escrita aquí y en todo lo que se ha planteado en las prácticas, charlas, en los estudios de videos previos que acostumbrar a hacer, todo se quedará corto a la hora de la ejecución.



Aquí no solamente se trata de trazar un plan y desarrollarlo, aquí vamos más allá esperando ver dos clubes aspirando a la perfección, confirmando que históricamente son los mejores de la liga y certificando el cierre de una de las mejores temporadas que hemos vivido en la LDF.