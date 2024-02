Las líneas que sirven de título al presente artículo no obedece a un invento y mucho menos es referente a una alegada especulación periodística. ¡Desde luego que no!



Es un concepto real que se externa basado en la realidad política que se percibe en el marco del complicado panorama electoral dominicano y que cada día se torna más confuso.



Es la víspera de las elecciones municipales, certamen en el que competirán miles de aspirantes de los principales cargos. La alcaldía -de cualquier demarcación- es la principal aspiración de los candidatos.



Estamos a solo 48 horas de esos comicios municipales. ¡Sí, apenas faltan cuarenta y ocho horas para ese gran evento de la política local.



Un certamen que -y lo certifico sin tapujos-, podría ser definitorio para lo que muchos esperan que se registre respecto a las tan esperadas elecciones presidenciales y congresuales pautadas para el 19 de mayo.



Detalle importante: El pasado lunes se produjo una declaración (reiterativa) por parte de la Junta Central Electoral concerniente al montaje de estos comicios llamados de medio término y que tendremos este domingo.



En el ratificado documento del órgano colegiado, se informa que “de acuerdo con un material de apoyo, facilitado por los cabeceras de la Junta Central Electoral, el padrón de votantes para las elecciones municipales de este año es de 8,105,151 ciudadanos con derecho al voto.



Esta es una de las elecciones más atomizadas en la historia democrática de República Dominicana y con más alianzas en la historia democrática. Son más de 800 artes distintos a nivel nacional, con más de 300 alianzas de los distintos partidos, distritos y agrupaciones políticas”, subraya el informe.



Pregunta de suma importancia: ¿Está el oficialista Partido Revolucionario Dominicano realmente confiado de que ganará estas elecciones, que serán la antesala de lo que podría pasar -a su favor- en el torneo de mayo?



Es obvio que la respuesta de la cúpula del PRM y sus aliados es que sí…que las elecciones municipales las ganarán para, en mayo, “dar el golpe mortal a la posición”.



No obstante, por lo que se ha visto en las últimas semanas, no todo es color de rosa para el oficialismo y sus aliados.



Como proclamó uno de nuestros analistas políticos: “Las encuestas puede que engañen, pero las matemáticas no”.



La realidad dice que la oposición, con su Alianza Rescate-RD, se ha fortalecido… tan sólida está la oposición que el nerviosismo -es lo que percibo- ataca muy duro al oficialismo.



¿En definitiva, ¿cómo quedará el juego final de los municipios del próximo domingo?



¿Podrían ser el termómetro de lo que ocurrirá en mayo?