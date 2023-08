¡Hola, querido lector! Desde hace muchos años he abrazado la pasión por el arte del buen escribir y del buen hablar. Entiendo que la gramática que compete a los hispanohablantes es bella, pero al mismo tiempo amplia y compleja, por eso procuro actualizarme al respecto.



Ocurre que he aprendido algo nuevo que quise compartir con ustedes. Sucede que he empezado a seguir una nueva cuenta en Instagram con contenido que ayuda a crecer en cuanto a ortografía y en ese espacio, bajo el usuario @hablaconpropiedad, creado por las profesoras Andreina Baroni y Yanette Marrero, hay datos interesantes sobre gramática contados con material audiovisual que engancha.

Allí ellas, en una de sus cápsulas, observaron el abuso que muchos damos, sí, me incluyo, a “mismo” y misma: ¡Soy una de esas personas! Pero de ahora en adelante he puesto en práctica lo que dicen las casas oficiales en este sentido.



Al indagar al respecto, la Fundéu señala: “Se recomienda sustituir ‘el mismo’ y ‘la misma’ por demostrativos, posesivos o pronombres personales cuando se emplea con valor anafórico, esto es, para referirse a un elemento mencionado previamente en el discurso”.



“Pese a que el Diccionario panhispánico de dudas considera innecesario y desaconsejable este uso, la Nueva gramática de la lengua española se limita a recomendar que no se abuse de este”, enfatiza la Fundéu al explicar la norma sobre “el mismo” y “la misma”.



Explica, además, que el uso de estas dos grafías se encuentra a menudo en el lenguaje administrativo y periodístico. Al mismo tiempo, para dejar claro lo explicado, comparte los ejemplos siguientes: “Los agentes forestales estudiarán el tamaño real de esta nueva población con el fin de averiguar la viabilidad de la misma” o “El CES ha informado de la emisión de su dictamen sobre el anteproyecto de ley por el que se suspende el funcionamiento del mismo”.



“En estos casos, habría resultado preferible escribir: ‘Los agentes forestales estudiarán el tamaño real de esta nueva población con el fin de averiguar la viabilidad de esta’ y ‘El CES ha informado de la emisión de su dictamen sobre el anteproyecto de ley por el que se suspende su funcionamiento’”.



Por otra parte, la Fundéu invita a recordar que no es apropiado eliminar el artículo delante de este adjetivo en casos como “misma persona”, “mismo trabajo”, “mismo horario”.



Como pueden ver, cada día asumimos un nuevo aprendizaje de las normas del universo gramatical de nuestro idioma español.



¡Gracias por leerme!