Un interesante experimento trajo a la luz lo que muchos sospechaban. A unos voluntarios les hicieron punciones y les explicaron las consecuencias que podían tener. A un grupo se le dijo que podría sentir dolor de cabeza, al otro no. Del segundo contingente el malestar fue sentido por el 5%, del primer conglomerado el 45% reportó malestares en sus cabezas.



El efecto placebo se conoce como la secuela positiva que sucede por una influencia mental. Muchas personas se sanan con medicinas que no son tales, solo porque están convencidas de que les hará bien.



El experimento demuestra que podemos ser influenciados también negativamente, el llamado efecto nocebo.



Cuando escucho a una persona expresarse con negativismo, o sea, que pudiendo decir lo bueno que podría suceder resalta lo malo, pienso que mentalmente se prepara para el fracaso. Nuestra mente es poderosa y en definitiva nos influencia.



Un tirador de arco y flecha que apunte pensando que fallará, muy posiblemente después de soltar la cuerda tensada tenga la razón. Mientras que uno que piensa que dará en el centro de la diana quizá lo logre con más frecuencia.



Buscar consejos de personas negativas suele ser un desastre. Ellos siempre buscarán las mejores razones para que nuestras acciones no den ciertas. Y peor, después de decirlo estarán atentos a lo que suceda, serán casi fanáticos del desastre… así podrán expresarnos con regocijo: “Te lo dije”.



Hace un tiempo decidí no buscar recomendaciones de ese tipo de personas. Las descubro fácilmente; nunca emprenden nada, se quejan de su mala suerte y envidian lo que se empeñan en llamar la buena suerte de los que triunfan.



Hay un tipo de personas que no son siempre negativas, es fantástico escuchar su punto de vista. Puedo ver lo que podría ser peligroso y tomar las precauciones necesarias para evitar lo evitable.



Por otro lado, los que ven todo positivo pocas veces me ayudan a encontrar las debilidades de mi plan. Sirven por el efecto placebo, y eso es lo que me llevo de ellos. ¿Buscarás hoy un consejo de alguien realista?