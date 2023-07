Email it

El debate académico y científico sobre el aprendizaje tiene en estos tiempos nuevas definiciones y formulaciones. Eso se vio con claridad entre los seis expositores que intervinieron para poner en circulación el ensayo que he propuesto “Hallazgos de la Neuroeducación para el Aprendizaje Temprano”, el pasado martes 27 de junio, en Funglode.



Los expositores, tres estudiosos de la Neurociencia y tres educadores. Se trata de: Lourdes Henríquez, neuropsicóloga; Dr. César Castellanos, neuropsicólogo; Dr. Santiago Valenzuela, neurocirujano; Josefina Pimentel y Ligia Amada Melo de Cardona, doctoras en educación y ex- ministras de educación; profesor doctor Onofre Rojas; y la moderación a cargo de la profesora Dra. Mildred Beltré Ruiz, MA en derecho y procedimiento constitucional.



Los neurocientíficos reafirmaron los hallazgos en el cerebro, el sistema simpático y parasimpático y del cuerpo humano, para los aprendizajes. Para mí el hallazgo más sobresaliente de la Neurociencia relativo a la educación, es que el feto, en su proceso de formación, en el cerebro van creándose por segundos 50 mil neuronas y al momento de nacer el cerebro del niño trae 100 mil millones de neuronas.



Es en ese momento cuando se inicia el aprendizaje, no en el vientre; desde su nacimiento las 100 mil millones de neuronas se van convirtiendo en un encadenamiento llamado sinapsis, que dan arquitectura estructural al cerebro con la experiencia y los aprendizajes, los cuales se inician por los siete sentidos; los 5 clásicos y dos nuevos hallazgos. Se ha dicho que son cinco: 1-. tacto, lo proporciona la piel; 2-.olfato, la nariz; 3-. la visión, ojos; 4-.oír, oídos, que también controlan el equilibrio; 5-. el paladar o sabores, la lengua.



Los dos nuevos hallazgos nos los da a conocer la neurocientífica española Nazareth Castellanos, investigadora del Laboratorio Nirakara-Lab, cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Ella los sitúa como los dos sentidos más importantes para el cerebro, ellos son la interocepción y la propiocepción. La interocepción es “la información que le llega al cerebro de lo que sucede dentro del organismo. Lo que está pasando dentro de los órganos”, se trata ( …)” del corazón, de la respiración, del estómago, del intestino. Es el sentido número uno porque de todo lo que suceda es a lo que el cerebro le va a dar la máxima importancia, es prioritario para el cerebro”.



A seguidas, dice que …“el número dos en prioridad es el sentido de la propiocepción, la información que le llega al cerebro de cómo está mi cuerpo por fuera, la postura, los gestos y las sensaciones que yo tengo a lo largo de mi cuerpo… Por ejemplo, las sensaciones en la tripa cuando nos ponemos nerviosos, o un nudo en la garganta, o la pesadez de ojos cuando estamos cansados. La propiocepción es el segundo sentido más importante. Y luego vienen los cinco”



Precisa : “Ya se conocía que el cerebro tiene que saber cómo está todo el cuerpo, pero antes se pensaba que era una información pasiva, el cambio ahora es que esto es un sentido. Es decir, un sentido es aquella información que el cerebro recibe y a la que debe responder”.(gammaknife.com.ec).



¿De qué estamos hablando? Si pretendemos una educación de calidad se debe propiciar todo un nuevo sistema como oleaje educativo para nueva era.