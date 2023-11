El panorama electoral del Distrito Nacional ha tomado un giro inesperado y muy positivo para la alianza opositora Rescate RD. El acuerdo alcanzado en la capital por tres de los cuatros partidos mayoritarios, PLD, FP y PRD, por medio de cual llevan a Omar Fernández como su candidato a senador y a Domingo Contreras como su candidato a alcalde, ha colocado a la oposición en las mejores condiciones para ganar ampliamente la principal plaza política de la nación.



Mientras el PRM, como partido de gobierno, mantiene una indefinición en torno a quiénes serán sus candidatos o candidatas a esas dos importantes posiciones, la oposición se compacta de manera firme y la maquinaria electoral combinada del PLD, FP y PRD, suma cada vez más adeptos y convierten a la combinación Omar-Domingo en una mutual prácticamente imbatible. Todo apunta a que el PRM escogerá como candidato a senador por el Distrito Nacional al doctor Guillermo Moreno, en detrimento de su actual senadora, Faride Raful, a quien han desconsiderado con un trato que ella no merece. Ese maltrato dado a Faride de seguro provocará que muchos miembros del partido de gobierno no voten por Guillermo y podrían apoyar a Omar.



Omar Fernández ha emergido como la gran revelación política del momento. De acuerdo a las evaluaciones de las encuestas, no importa quien sea el candidato a senador por el partido gobierno, Omar se perfila como el ganador por un amplio margen. Él ha devenido en un verdadero fenómeno político que atrae, sorprende e impacta en la población. El hecho de ser hijo del expresidente Leonel Fernández le favorece en mucho ya que le suma las cosas positivas de los gobiernos de su padre. Independientemente de eso, su figura de manera particular ha logrado crear un espacio diferente a Leonel que le permite no ser afectado por la tasa de rechazo de su progenitor. Omar es joven, preparado académicamente, posee un trato amable, sencillo, se muestra humilde y muy cercano a la gente, y todo eso lo ha convertido en una de las figuras políticas con mayor aceptación y respaldo en los actuales momentos.



En el caso de Domingo Contreras es, sin lugar a dudas, uno de los dirigentes políticos que tiene un mayor dominio, conocimiento y preparación sobre los asuntos municipales del país. Durante varios años fue secretario general del ayuntamiento del Distrito Nacional, demostrando un dominio excepcional sobre los manejos de los problemas de la ciudad, hasta el punto de que muchos analistas han considerado que la mayor parte de los éxitos alcanzando por la gestión municipal de la capital del PLD, encabezada por Roberto Salcedo, tuvieron su punto central en el eficiente manejo y conducción de Domingo en la secretaría general. Nadie tiene dudas de que Domingo Contreras es la mejor oferta para dirigir la capital dominicana, y más aún después de estos desastres provocados por esas grandes inundaciones de la pasada semana. En este tiempo, la capital dominicana necesita alguien que conozca a fondo sus problemas, que pueda llevar soluciones para esos problemas y que conozca a fondo la dinámica para implementarlos. En el caso de la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional, el PRM está en una gran disyuntiva, pues si bien Carolina Mejía ha hecho una buena gestión y mantiene altos niveles de popularidad, todavía no ha decidido que va a seguir como alcaldesa ya que sus aspiraciones se encaminan a ser aspirante presidencial del partido de gobierno en el 2028. El entorno político de Carolina entiende que, si bien ella podría ganar nuevamente la plaza, las tantas responsabilidades que conlleva la alcaldía del distrito podrían limitar su accionar para ganar la candidatura presidencial del PRM en el 2028. Si decide ir como alcaldesa y, como se vislumbra el panorama, la mutual Omar-Domingo ganara, eso sería un golpe demoledor para sus aspiraciones futuras.



Lo cierto es que la mutual Omar-Domingo toma cada vez más fuerza. Es una combinación perfecta de juventud, preparación, experiencia y visión para representar y dirigir la la ciudad capital. Uno de los elementos más importantes y poderosos de esta mutual, es que ha logrado compactar una estructura político-orgánica que unifica a los militantes y dirigentes del PLD y de la Fuerza del Pueblo, les da fortaleza y operatividad y aumenta la certeza de que la oposición derrotará al gobierno en las próximas elecciones. La mutual Omar-Domingo es un camino de confianza y esperanza para la alianza opositora Rescate RD.