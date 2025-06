Acausa de la influencia externa, existen calificativos que tienen significado dentro de una escasa población, en clases sociales altas, como, por ejemplo: “bubis” son los pechos, tetas para nosotros y “pompis” para llamar a los glúteos, que nosotros en dominicano decimos” nalgas” y en el sur: “narga”.. En algunos sitios se le dice, si es de mujer, “el patrá” o “el trasero”. Sin lugar a dudas, son las “partes privadas” las que mas nombres reciben de los criollos y esto por el tabú de mencionarlos con sus calificativos populares, pero que aumentan el acervo cultural que nos identifica. Aunque suenan vulgares, lo cierto es que corresponde a la manera de nombrarlos y que lo aprendimos de los mayores, con su lenguaje coloquial, sobre todo durante trifulcas, discusiones, insultos, “boches” y “pele’lengua”. En el transcurrir de la vida diaria del dominicano, estos términos “sazonan” su manera de expresarse coloquialmente. La “verijita,” forma de llamar a la ingle y las zonas bajas del cuerpo del dominicano; de pequeños las madres ordenan, a hembras y varones al momento del baño, “lávate bien la verijita que de’aí sale un mariquito jodón”. La rabandola corresponde en la mujer a “sus partes”, como suele llamarse a la vulva y en algunos sitios a la zona posterior del cuerpo. Esas “partes” reciben epítetos diversos como: “sus palte”, “el toto”, “la popola”, “el sieso”, “la cuca”, “el coño”, el ñame,” “la popa”, “la tota”. Al espacio entre la vulva y el ano se le denomina “el nié”, porque no “e ni una cosa ni la otra”. Al propio ano se le llama de varias maneras: culo, como lo designan los españoles y que usan sin tapujos: “el chiquito”, “el fuchito”, el “aterico”, “fullín”, “la etrella”, “el fuí”, “el de atrá”, “el nunín” y otros epítetos más, locales o regionales. En el caso masculino el pene tiene todos los apodos imaginables comenzando con “güevo”; le siguen “el ripio”, “el tolete”, “calembo” y aunque no criollo, “la pinga. También, “ei pipo” (para ambos sexos) “el tallo” y, “el bimbín” y en niños: bimbolo. En el caso de la mujer dominicana al clítoris se le llama:” la semilla”, “la creta” y “la pepita”. En los hombres los testículos son: ”cojones”, “los granos” o “las bolas” y el escroto es “la bolsa”. El criollo no tiene calcañal si no “jarretes”. No tiene pies, si no “pata” y a los dedos de los pies: “la pesuña” y el parietal se llama “la sien”. El nuestro no tiene intestino si no “mondongo” y al útero se le dice “la madre o “la matrí”. En los hombres: “el padrejón e una bola’epelo que lo’sombre tienen “aentro” que no se acaba de definir anatómicamente pero que da síntomas cuando se padece de este. No son axilas. E sobaco. Necesario es que los médicos en su proceso formativo conozcan todas las formas de llamar las partes de cuerpo humano…dominicano, lo que ayuda al paciente, orienta al facultativo y evita confusiones. “No e lo mimo atrá que’n la eparda” y dice la bachata: “eso da pa to, eso no se rompe”…