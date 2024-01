Constitucionalmente y por representación, a Pedernales le corresponden solo dos diputados, de conformidad con su densidad poblacional, y como se desprende del numeral (1) del artículo 81 de la Carta Magna.



Pero un caso particular ocurre en la provincia de cara a las próximas elecciones, donde cuatro ciudadanos nativos de esa demarcación fronteriza, podrían ocupar una curul en la Cámara de Diputados para el cuatrienio legislativo 2024-2028.



De hecho, en la actualidad existen tres diputados oriundos de la provincia; dos electos por sus votantes y uno por el voto nacional de su partido. Se trata de los diputados Héctor Feliz, del Partido Revolucionario Dominicano; Edirda De Óleo, Partido Revolucionario Moderno y Radhamés Camacho, diputado nacional por el Partido de la Liberación Dominicana.



El artículo 81 de la Constitución establece que la Cámara de Diputados estará compuesta de la siguiente manera:



1) Ciento setenta y ocho diputadas o diputados elegidos por circunscripción territorial en representación del Distrito Nacional y las provincias, distribuidos en proporción a la densidad poblacional, sin que en ningún caso sean menos de dos los representantes por cada provincia;



2) Cinco diputadas o diputados elegidos a nivel nacional por acumulación de votos, preferentemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen obtenido escaños y hayan alcanzado no menos de un uno por ciento (1%) de los votos válidos emitidos. La ley determinará su distribución;



3) Siete diputadas o diputados elegidos en representación de la comunidad dominicana en el exterior. La ley determinará su forma de elección y distribución.



Lo que ocurre en Pedernales



Cada partido, es decir, PRM, PLD, FP, y PRD llevan en sus boletas dos candidatos, de los cuales tendrán que salir electos los dos diputados o diputadas que prefieran sus votantes.



Pero para las elecciones próximas, el Partido de la Liberación Dominicana, presenta nuevamente a Radramés Camacho como candidato a diputado nacional y la Fuerza del Pueblo a Manuel Alberto Sánchez, hermano del actual senador Dionis Sánchez, como candidato a diputado nacional.



Ante este panorama y con amplias posibilidades de estos dos candidatos a diputado nacional de resultar electos en las próximas elecciones, Pedernales tendría cuatro nativos de su territorio, con una curul en la cámara baja, aunque solo dos serían escogidos directamente por representación de sus electores y dos más, serían el resultado de la acumulación de votos de sus respectivos partidos.