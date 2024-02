Cuando el actual gobierno del PRM inició una campaña de lucha contra la corrupción y utilizó el ministerio público para liquidar políticamente al PLD y a Danilo Medina, el plan era que, para las elecciones municipales y nacionales del 2024, ese partido y ese líder estuvieran totalmente descartados y fuera de toda posibilidad electoral. Pero no ha sido así. A pesar de esa brutal campaña contra el PLD, ese partido presenta hoy una gran fortaleza electoral.



En el caso del expresidente Danilo Medina, se ha mantenido como uno de los principales líderes del país. Es, sin lugar a dudas, el líder principal del PLD y uno de los principales líderes de la oposición y ha sido un soporte fundamental de la candidatura de Abel Martínez. Danilo está sumamente confiado en que el PLD tendrá un buen desempeño electoral en febrero y en mayo. La pasada semana, tuve el honor de visitar al presidente Medina y conversar con él. A propósito de esa visita, reproduzco aquí para mis lectores, lo esencial de las reflexiones que publiqué en el semanario País Político.



“Eran justamente las 11:30 de la mañana del pasado viernes 2 de febrero. Llegué puntual a las oficinas de Danilo y, como es su costumbre, ahí estaba el presidente Medina esperando mi llegada. Todo había sido coordinado con sus asistentes y grandes amigos, Carlitos Pared y Robert de la Cruz. Al llegar, me recibieron Wilkins y el coronel Celestino, mostrando como siempre un gran afecto y mucha solidaridad.

Danilo me recibió con el saludo y abrazo de hermano que siempre me brinda cuando nos encontramos. Recuerdo siempre su primer saludo en la ciudad de Miami, en la década de los 90, cuando me lo presentó el empresario, amigo y dirigente del PLD ido a destiempo, Javier González. En ese momento Danilo me saludó con un afecto muy parecido al que me ofreció en esta ocasión. Ese es Danilo, siempre humilde y solidario.



Me invitó a entrar a su modesto despacho y me brindó un sabroso cafecito. Cuando alguien se reúne con un presidente o un expresidente, debe tener mucho cuidado con lo que trata públicamente de esos encuentros, pues una cosa es el amigo y otra el hombre público. Lo primero entonces, es establecer muy claro que lo que voy a narrar aquí son los elementos que se refieren a las posiciones políticas públicas del presidente y líder del PLD. Los otros aspectos que conversamos se quedan para la historia.



Danilo se ve de muy buen ánimo y físicamente con buen aspecto. Su salud ha evolucionado muy satisfactoriamente y ya él ha informado públicamente que superó el cáncer de próstata. Lo sentí con grandes expectativas sobre el buen papel que jugará el PLD y la Alianza Rescate RD en los próximos torneos electorales a los que se avecina el país.



En la conversación me expresó su gran satisfacción por la fortaleza que hoy presenta el PLD, a pesar de toda la campaña que se implementó para tratar de destruir a ese partido y la imagen de él mismo. Me dijo que en la actual campaña el PLD y su candidato Abel Martínez, han realizado muchas actividades y todas han sido exitosas, ninguna ha fracasado, y eso es una gran muestra de la fortaleza de la organización que él preside.



El presidente Danilo Medina me insistió en que su principal objetivo en estos momentos es trabajar sin descanso para que el PLD retorne al poder. Esa es su meta y hará todo para que eso se concrete. Valoró con muy buenos términos lo que se ha logrado con la Alianza Rescate RD, entiende que es correcto y debe ser respetado el acuerdo firmado de que todos los partidos de oposición para apoyar el candidato que quede clasificado en la primera vuelta. Me ratificó lo que ya dijo en una actividad, en el sentido de que ese candidato será Abel Martínez.



El encuentro con Danilo fue de más de una hora. Fortalecimos nuestra amistad y pasamos revista a eventos muy importantes de su ejercicio como mandatario de la nación. Al final, le hice entrega de un ejemplar de mis libros “Presidentes dominicanos en la historia” y “Gilbert, héroe de dos pueblos”, y varios ejemplares de la revista Señales.



Esta reunión sirvió para ratificar mi criterio de que Danilo es uno de los líderes políticos dominicanos de más clara visión y mayores niveles de humildad, fiel y leal amigo de sus amigos y uno de los mejores presidentes dominicanos que ha tenido la nación dominicana. La historia se encargará de confirmarlo.