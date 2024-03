¿Qué tanto conoce usted sobre el sistema de justicia penal dominicano? ¿Lo cree bueno, regular o malo? ¿Cómo valora a los actores del proceso y si piensa que son realmente independientes en sus funciones? Al respecto, le propongo algunas preguntas.



I. Sobre los actores del sistema:

¿Sabe usted que el ministerio público debe buscar pruebas a favor de las personas que investiga? ¿Le han informado que una víctima debe ver en el proceso a un fiscal que investiga, uno distinto en la medida de coerción, otro en la preliminar, otros en el juicio y otros en la Corte? ¿Para usted, quién dirige la mayoría de las investigaciones: la Policía o la Fiscalía? ¿Son los fiscales realmente independientes del poder político? ¿Considera que los jueces están para ayudar a los fiscales y con ellos a “la sociedad”? ¿Cómo valora usted el trabajo de los Defensores Públicos?



II. Sobre corrupción y prácticas ilegales: ¿Conoce algún caso de corrupción importante condenado en el país? ¿Cree usted que en el país existen personas que, cual Eliot Ness, son intocables? ¿Sabía que algunos actores del proceso llevan los casos a la prensa nacional para presionar a su favor? ¿Escuchar conversaciones telefónicas sin una autorización motivada de un juez y sin ser parte de una investigación, sabía usted que es ilegal?



III. Sobre decisiones que se toman a diario en los tribunales: ¿Sabía usted que la medida de coerción de prisión preventiva debería ser excepcional aplicarla? ¿Le han informado que quizás más del 90% de los casos llegan a juicio, aunque la investigación y pruebas no sean tan contundentes? ¿Sabía que existen tribunales en el país donde solo hay dos decisiones posibles: ¿Condena (pura y simple), y condena previo acuerdo con la Fiscalía?

IV. Sobre política criminal y sistema carcelario: ¿Conoce usted la política criminal del Estado dominicano? Si la respuesta es positiva: ¿la considera correcta? ¿Para usted, nuestro sistema carcelario realmente cambia a las personas para bien, las reforma y reeduca? ¿Tiene información del trato que se les da a los “internos” (presos) en las cárceles?

V. Conclusión: Y solo responda si cree que la justicia penal dominicana tiene problemas que deben ser corregidos: ¿Debemos buscar culpables o soluciones? ¿Cuáles serían?

Por razones de espacio dejaremos hasta aquí las preguntas. Mas, dependiendo de sus respuestas, se podría establecer no solo su conocimiento del tema, sino incluso simpatías e inclinaciones personales.



Si no conoce todas las respuestas le propongo que visite los tribunales y las cárceles. Que no crea todo lo que escucha por la prensa o lea en los diarios. Seguro que después tendrá una visión más acabada del tema, y estará más cerca de conocer la realidad del sistema de justicia penal dominicano.



Nota: hace 10 años publiqué este artículo, no le cambié ahora una sola palabra y es posible que pocas, por no asegurar que ninguna de las preguntas, tenga solución una década después.