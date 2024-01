La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) es uno de los tres principales gremios de profesionales que han logrado mantener y consolidar su imagen, su influencia y su fortaleza por varias décadas en la sociedad dominicana. Los otros dos son el Colegio Médico Dominicano (CMD) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).



Tanto la ADP como el Colegio Médico tienen una amplia membresía que en su mayoría son empleados o les dan servicio a los gobiernos de turno. Esa situación les garantiza ciertos niveles de vigencia y fortaleza, porque sus integrantes casi siempre están inmersos en procesos de lucha que conllevan exigencias y demandas a los gobiernos que son sus empleadores directos. En el caso de Acroarte su realidad es muy diferente, pues sus miembros están apegados a su gremio no por beneficios personales o económicos, sino por el prestigio de Acroarte en la sociedad y por la fortaleza que les da una premiación anual donde se resalta el valor de los artistas y de la dominicanidad.



Acroarte se inició en 1984, hace ya 40 años, con una membresía que no superaba las dos decenas de miembros, y hoy día tiene una membresía de casi dos centenares de integrantes que influyen de manera directa en la sociedad dominicana. Los fundadores de Acroarte, entre los que se destacan Carlos T. Martínez, Carlos Cepeda Suriel y Joseph Cáceres, tres grandes cronistas de arte que hoy son maestros e íconos de la comunicación, entre otros, desde el inicio del gremio lograron estructurar los Premios Casandra, hoy premios Soberano, que durante 39 años de forma ininterrumpida han premiado el talento, el trabajo y la trascendencia de los artistas de nuestra nación y de otras naciones.



Los Premios Soberano son hoy una de las más importantes premiaciones artísticas no solo de la República Dominicana sino de toda América Latina. Durante estos 39 años, Acroarte ha logrado mantenerlos y fortalecerlos cada vez más y más. Han pasado por muchos momentos de gloria, tuvieron que cambiar su nombre debido a un serio conflicto con la familia de una destacada artista, han tenido otras situaciones muy difíciles, han superado graves conflictos, han sido elogiados por muchos y criticados por otros, han sido vilipendiados y ampliamente elogiados, hasta el punto de que su celebración cada año rompe todos los récords de audiencia en la televisión. De igual manera, el espectáculo que se realiza para su entrega es una de las Ceremonias de Gala de mayor importancia y trascendencia en la sociedad dominicana. En la pasada gestión de Emelyn Baldera, presidenta histórica de Acroarte, el gremio logró superar una situación muy difícil que se presentó con la Cervecería Nacional Dominicana, que hasta ese momento había sido el principal patrocinador económico de la premiación. Se llegó a un acuerdo amistoso con la cervecería y el premio se preservó para abrir sus puertas a nuevos patrocinadores y a nuevos senderos más allá de la nación dominicana.



Y justamente en la actual gestión de Wanda Sánchez, otra mujer que ha mostrado garras para dirigir con éxito el gremio, se ha anunciado un logro de enorme trascendencia para los Premios Soberano: el inicio de su internacionalización. La actual gestión directiva de Acroarte firmó un acuerdo con la cadena Televisa para transmitir en vivo y en directo a través de los canales de Univisión, la edición número 39 de los Premios Soberano, que se realizarán el martes 12 de marzo a partir de las 7:00 de la noche en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.



El señor Ignacio Meyer, presidente de Televisa-Univisión US Networks, al anunciar el acuerdo con Acroarte expresó lo siguiente: “Premios Soberano es el evento icónico de mayor relevancia donde se reconoce a los artistas dominicanos más destacados dentro y fuera de su país y para Univisión, para nosotros, es importante seguir con nuestro compromiso de apoyar a esta comunidad tan importante que desde la diáspora celebra la riqueza cultural. Así, junto con Acroarte nos unimos a este gran esfuerzo de llevar a cabo y transmitir la siguiente edición de los Premios Soberano en el 2024». Con este paso de internacionalización de los Premios Soberano, la actual directiva de Acroarte encabezada por Wanda Sánchez consolida la imagen, el trabajo y la dimensión histórica del gremio de los cronistas de arte, contribuye a consolidar la marca-país de República Dominicana y permite que muchos artistas dominicanos puedan ser conocido más ampliamente en Estados Unidos y en toda América Latina.