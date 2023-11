Lo ocurrido el sábado 18 de este mes de noviembre fue un descuido suyo, mientras el país se ahogaba y sucumbían estructuras porque su gobierno no le da mantenimiento y la debida atención a las instituciones existentes para atender los efectos climáticos, Ud estaba descuidado en un resort turístico reunido con alcaldes, con lo cual no solo desatendía una eficiente previsión a esos efectos climáticos, sino que, además, distrajo junto a Ud. a los alcaldes convocados, de sus respectivas comunidades. Se conoce sobradamente que las intensas lluvias arrancaron las vidas a más de 27 personas, entre ellas a dos familias con cuatro o más integrantes. Esa tragedia revela que en su caso hay descuido en el mandato que otorga el pueblo cada cuatro años para gobernar. Los bienes materiales afectados fueron cuantiosos porque la población no fue advertida para protegerse del fenómeno atmosférico.



Lo suyo es preocupante porque en lo relativo a la salud resulta crítico el deterioro. El dengue ha afectado a la población como no había ocurrido, y los muertos superan cifras anteriores; esta enfermedad estacionaria resulta por lo mismo endémica, de tanta décadas atrás como que se menciona en el merengue: “El negrito del batey” desde cuando Joseíto Mateo lo interpretó primero en los años 1940, y dice: “Mucho trabaja el buey pero nunca le da el dengue”.



En una localidad de Barahona se ha denunciado la existencia de un brote sanitario que ha arrancado vidas y presenta síntomas que se sospecha es cólera, y se ha dicho que lo origina una toma de agua donde defecan y se bañan nacionales haitianos. Se sabe que la Minustah de la ONU cuando ocupó a Haiti llevó entre sus efectivos, militares contagiados. Sobre lo relativo a los hospitales se menciona la privatización, y quien hizo el desmentido enseñó el refajo; dijo que no eran rentables y que no era privatizar. Pero, está establecido que pagar los servicios, total o parcial, es privatizarlos. Se trata de hacerlos rentables, lo cual es privatizar sus servicios. El Estado debe garantía a un derecho tan fundamental como la salud, que paga el pueblo dominicano con los impuestos, por tanto, lo que debe hacerse es dotarlos de las partidas presupuestarias necesarias para que sean eficientes, no rentables.



Con el título “El grave deterioro de la escuela pública dominicana” publicó el “Listín Diario”, el pasado 22 de noviembre, una información cuyo resumen lo dice todo “En el sector privado la matrícula ha experimentado un crecimiento de un 45% entre 2020 y 2023, con 175,389 nuevos estudiantes asistiendo a colegios privados versus 24,023 nuevos estudiantes asistiendo a escuelas públicas” ¿Qué explicación tiene el Ministerio de Educación? ¿Qué sucede Presidente, hay falta de su atención a la educación? ¿Qué ocurre con el 4% del PIB?



Más grave que lo anterior es el reclamo del Presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, respetado y confiable, sobre ciento once (111) sentencias del Tribunal Constitucional que están siendo desacatadas por el Estado Dominicano, y sus diferentes instituciones. Son sentencias vinculantes, sin que Ud las haga ejecutar para ser respetadas, lo compromete.



Todo lo explicado no habla bien del desempeño presidencial frente al Estado Dominicano ¿Acaso se cree que apartarse de ese mandato no tiene consecuencias? ¡Esperemos los resultados de las próximas elecciones!