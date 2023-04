Este lunes 24 de abril del 2023 se conmemora el 58 aniversario de la Revolución Constitucionalista de 1965, uno de los principales acontecimientos históricos de nuestra nación en el siglo XX. Ese día, el pueblo dominicano se levantó en contra del gobierno de facto del triunvirato, que había propiciado un golpe de estado en contra del gobierno constitucional de Juan Bosch. En ese hecho histórico emergió la figura del coronel Francisco Alberto Caamaño, como un héroe nacional que dirigió al pueblo dominicano en el rescate del gobierno democrático de Bosch y en el enfrentamiento a la segunda intervención militar de Estados Unidos a nuestra patria.



Tanto Bosch como Caamaño fueron presidentes de República Dominicana y ambos, desde sus perspectivas y situaciones particulares, jugaron papeles muy importantes para el devenir histórico de nuestro país. Bosch realizó uno de los mejores gobiernos que hemos tenido, pero fue derrocado a los siete meses de su mandato. Caamaño, por su parte, asumió con dignidad, decoro y firmeza patriótica la conducción del pueblo y del gobierno dominicano, primero en medio de una guerra civil y luego frente a la violación de la soberanía nacional por parte del Ejército de Estados Unidos.



Con Bosch, Caamaño y muchos otros presidentes dominicanos se han producido situaciones que podrían ser consideradas como “ironías del poder”. Por ejemplo, Duarte debió ser el primer presidente dominicano y no lo fue, Bosch debió concluir su período y no ser derrocado a los siete meses, Caamaño no debió ser fusilado luego de ser apresado vivo, Pedro Santana no debió ser el primer presidente ni ser llevado al Panteón de la Patria, Buenaventura Báez no debió ser presidente cinco veces por su actitud entreguista y anti-dominicana, y así muchas otras situaciones más.



Como parte de una amplia investigación que hice sobre esos temas, hoy 24 de abril, lanzó al mercado editorial el libro “Presidentes dominicanos en la historia (1844-1966) -Retos e ironías del poder”, en un acto que se realizará a partir de las 7 de la noche en el auditorio del Archivo General de la Nación. La presentación estará a cargo de Juan Daniel Balcácer, presidente de la Academia Dominicana de la Historia.



Este libro es el resultado de la investigación que realizamos para la producción y llevada a escena del documental cinematográfico que, con el mismo título, fue presentado en las salas de cine del país a finales de año 2021. El objetivo de esta publicación sobre los presidentes en el período 1844-1966, es contribuir a llenar una parte del vacío de información y de análisis que existe sobre muchos elementos de importancia que se han producido en el ejercicio del poder en la República Dominicana.



Y entre esos elementos que se analizan en el libro, y de los cuales no se habla ni se enseñan en las escuelas, están, por ejemplo, lo que expresamos sobre las razones por las que Duarte no fue, como debió ser, el primer presidente de la República Dominicana, el hecho de que tuvimos un presidente totalmente analfabeto, otro presidente que amaba las peleas de gallos y que incluso firmaba decretos en las galleras, tres presidentes que tienen ascendencia haitiana, tres presidentes que nacieron en otros países, presidentes que fueron prósperos empresarios, sacerdotes destacados, intelectuales, estrategas políticos, buenos gerentes y militares aguerridos, entre muchas situaciones más que deben se abordadas y conocidas.

Es nuestro interés que el libro “Presidentes dominicanos en la historia (1844-1966)”, al igual que el documental que realizamos hace dos años, sea un medio para provocar en las jóvenes generaciones un amor por el estudio de la historia, por conocer la realidad de poder y las diversas situaciones que puede provocar, de manera que quienes se interesen en dirigir los destinos de nuestra nación puedan aprender de los errores de nuestros anteriores mandatarios, para que no los repitan, y puedan construir un futuro en nuestra nación que no se deje infectar de las desvaciaciones y errores del pasado.



Humildemente les pido a todos mis lectores, que por favor, de ser posible adquieran el libro, busquen el documental, y compártanlo con sus hijos, sobrinos, nietos, hablen con ellos de la importancia de conocer los acontecimientos históricos para que sean ciudadanos útiles y con sentido de amor y solidaridad con su país. Así se hace patria.