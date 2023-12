El derecho internacional humanitario (DIH) es un conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra.



En muchos conflictos armados son comunes las violaciones graves de derecho internacional humanitario y de derecho internacional de los derechos humanos. En determinadas circunstancia, algunas de estas violaciones pueden incluso construir genocidio de guerra o crímenes de lesa humanidad.



El principio de la inmunidad de la población civil prohíbe los ataques contra los civiles, como los ataques que causan daños indiscriminados contra la población civil, es decir, en los que la parte atacante no distingue o no puede distinguir entre objetivos civiles y militares



Un conflicto que se extiende por mucho tiempo deja ciudades completamente destruidas y devastadas. Además, se produce la ausencia de un elemento tan esencial como los medios de producción y supervivencia, los terrenos quedan infértiles y la inseguridad alimentaria se eleva.



Las normas de la guerra son universales, los convenios de Ginebra, de donde surgieron las bases del Derecho Internacional Humanitarios (DIH), aprobadas por 196 Estados. Son muy pocos los tratados internacionales que tienen este nivel de apoyo.



Y ese derecho internacional nos brinda un marco para analizar lo que está sucediendo en la actual Guerra en la Franja de Gaza. Esas normas no están diseñadas para impedir los ataques por completo, ni siquiera para prohibir todas las muertes de civiles. Más bien, establecen requisitos mínimos para una situación en la cual las normas morales de costumbres se han suspendido y las maneras habituales de resolver desacuerdos ya han fracasado, como por ejemplo no matar a otros seres humanos.



Pues ese es su objetivo principal la protección a los civiles durante los conflictos armados, para así poder salvar vidas y aliviar el sufrimiento, permitiendo además que sea posible volver cuando acabe la guerra.



Los civiles de Gaza no sólo son objetivos legítimos, sino que además están protegidos por el DIH mediante la norma de proporcionalidad. Esta norma prohíbe un ataque contra un objetivo militar que previsiblemente pueda causar víctimas civiles excesivas o desproporcionadas en relación con la ventaja que se espera obtener de la destrucción del objetivo.



Es preciso apuntar que el Derecho Internacional Humanitario no se ocupa de las razones para ir a la guerra ni de la legalidad de hacerlo. Eso se rige por la Carta de la Naciones Unidas.



Junto a la guerra entre Israel y Hamás y la invasión Rusia a Ucrania, en este momento se viven otros conflictos armados a gran escala mundial.



Y para finalizar nunca se debe perder de vista el significado y la finalidad del Derecho Internacional Humanitario: representa la diferencia entre la vida y la muerte. Y la guerra sigue devastando vidas en todo el mundo.