El dolor de espalda es una queja común entre los hombres, que a menudo lleva a las visitas al médico para buscar alivio. El dolor de espalda persistente y severo, ya sea ubicado en la parte superior o inferior de la espalda, que interfiere con las actividades diarias como sentarse, agacharse o trabajar, puede indicar un problema subyacente que requiere atención inmediata. Si bien la mayoría de los casos de dolor de espalda se derivan de factores como el esfuerzo excesivo, la mala postura o el estrés, en raras ocasiones puede ser un síntoma de cáncer de próstata metastásico.



Para comprender el cáncer de próstata metastásico



El cáncer de próstata metastásico ocurre cuando el cáncer de próstata se extiende más allá de la próstata a otras partes del cuerpo. Las células cancerosas pueden viajar a través del sistema linfático o del torrente sanguíneo, uniendo a otros tejidos para formar nuevos tumores. Los sitios comunes para la metástasis del cáncer de próstata incluyen ganglios linfáticos, costillas, huesos pélvicos y la columna vertebral.



Si bien no todas las células de cáncer de próstata que abandonan el tumor original se convertirán en tumores secundarios, las que lo hacen pueden permanecer inactivas durante años antes de volverse activas. Los hombres diagnosticados con cáncer de próstata avanzado se enfrentan a un 50% de probabilidad de que el cáncer se metastasice. En algunos casos, los hombres pueden no darse cuenta de que tienen cáncer de próstata hasta que ya se ha extendido.



Es importante tener en cuenta que los hombres diagnosticados con cáncer de próstata en etapa temprana tienen un riesgo mucho menor de desarrollar metástasis óseas.



Diagnóstico del dolor de espalda asociado con el cáncer de próstata



Cuando se diagnostica el cáncer de próstata por primera vez, los oncólogos a menudo realizan pruebas de imagen como radiografías, tomografías computarizadas o resonancias magnéticas para determinar si el cáncer se ha extendido. Dada la ubicación de la próstata, estas pruebas se centran en la región pélvica y la columna vertebral.



Si un hombre experimenta dolor de espalda persistente, dolor óseo inexplicable o fracturas espontáneas, los médicos también pueden ordenar una exploración ósea para evaluar el alcance de la metástasis. Los análisis de sangre, incluidos los niveles de antígeno específico de la próstata (PSA), pueden ayudar aún más al diagnóstico. El aumento de los niveles de PSA puede indicar la progresión del cáncer, aunque también pueden ser el resultado de afecciones benignas como la prostatitis o el agrandamiento de la próstata.



Para los hombres sometidos a tratamiento contra el cáncer de próstata, un aumento en los niveles de PSA después de las terapias iniciales, como la radiación o el tratamiento hormonal, puede sugerir que el cáncer ha hecho metástasis.



Opciones de tratamiento para el cáncer de próstata metastásico y el dolor de espalda



Los objetivos principales del tratamiento del cáncer de próstata metastásico son controlar los síntomas, ralentizar la progresión del cáncer y reducir los tumores. Si bien aún no hay una cura disponible para el cáncer de próstata que se ha extendido, varias opciones de tratamiento pueden mejorar la calidad de vida y aliviar el dolor.



Opciones para el tratamiento del dolor óseo

Bisfosfonatos: Estos medicamentos ayudan a reducir la pérdida ósea, disminuyen el riesgo de fracturas y ralentizan el crecimiento del cáncer de huesos. El ácido zoledrónico (Zometa) es un bisfosfonato comúnmente prescrito administrado por inyección intravenosa cada 3-4 semanas. Denosumab: Inyectado bajo la piel cada cuatro semanas, este medicamento ayuda a reducir el riesgo de fracturas y puede ralentizar la propagación del cáncer a los huesos cuando los bisfosfonatos son ineficaces. Radioterapia: La radiación dirigida puede aliviar el dolor óseo, reducir los tumores y aliviar la presión sobre la columna vertebral. Radiofármacos: Estos medicamentos proporcionan radiación directamente al tejido óseo canceroso, matando las células cancerosas y reduciendo el dolor.



El camino hacia adelante



El tratamiento del cáncer de próstata metastásico requiere un enfoque personalizado. Los pacientes deben discutir los posibles beneficios y riesgos de los tratamientos disponibles con su proveedor de atención médica para tomar decisiones informadas que se alineen con sus objetivos de salud.

Aunque algunos hombres mayores pueden optar por no tratar un tratamiento agresivo debido a los efectos secundarios, hay muchas opciones disponibles para controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida. La investigación en curso continúa explorando tratamientos innovadores para mejorar el control de la enfermedad, minimizar los efectos secundarios y aumentar las tasas de supervivencia.



Culminación

El dolor de espalda persistente en los hombres nunca debe ignorarse, especialmente cuando no responde a los tratamientos convencionales. Si bien la mayoría del dolor de espalda es benigno, a veces puede indicar una condición más grave como el cáncer de próstata metastásico. El diagnóstico temprano y el tratamiento proactivo pueden mejorar significativamente los resultados, lo que hace que sea crucial buscar consejo médico si los síntomas persisten o empeoran.

Urólogo oncológico y cirujano robótico, con formación en oncología y en prostatectomía radical robótica.