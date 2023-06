En la era de los influenciadores es fácil dejarnos llevar sin darnos cuenta. Usando la PNL (Programación Neurolingüística) nos convencen sin nuestro permiso. Hace unos días leí que el reciente proceso judicial iniciado contra el expresidente de EE.UU. puede llevarlo a la presidencia nuevamente.



–¿Cómo podría influenciar eso, Diego Sosa?



Con el juicio anterior se fortaleció su candidatura, y en las primeras 24 horas después de ser condenado recaudó cuatro millones de billetes verdes.



Es que sus seguidores están convencidos de lo que él dice, “es una persecución”. No importa que el fiscal inste a los ciudadanos a leer la acusación, la influencia ya generada hará que la decisión siga siendo la misma.



Pasemos a los otros influenciadores: He visto desde hace mucho tiempo cómo, por ejemplo, un vaquero nos hacía entender, sin palabras, que para ser un macho había que fumar. De la misma forma, vamos a un lugar porque en ese restaurante comió tal artista, una foto firmada que cuelga de la pared lo demuestra.



Llegamos al extremo de que hay personas que hacen carrera para ser influenciadores. No van a la universidad, sino que en sus redes se dedican a realizar y publicar aquello que les haga ganar seguidores. Así las marcas les pagarán o les regalarán artículos para mostrarlos y que sus seguidores los consuman.

¿No nos damos cuenta de que nos están manipulando?



Quizá sí, pero muchos deciden preferirlo. A tal punto que la excusa de muchas acciones es: “¿Qué puedo hacer si la sociedad…?”.



Hacer un ejercicio interesante es resistirse a compras emocionales. Otro, tratar de no repetir las ideas que hemos escuchado. Me dirán que esas ideas no son malas. Es cierto, porque escuchamos a los que piensan como nosotros. Claro está, después de que nos programaran.



Si tengo una mente fuerte puedo buscarles puntos débiles a esos pensamientos. Podría poner en tela de juicio lo que me expresan. Aunque termine estando de acuerdo, pero no será a ciegas.

Elegir quién y cuándo me influencia es una decisión propia.