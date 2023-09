Hace unos días entré a una tienda de artículos diversos, demasiado diversos de hecho, y le pregunté a un joven que limpiaba si sabía dónde estaban las raquetas de eliminar mosquitos. Él me llevó hasta ellas, me preguntó el color que deseaba, sacó algunas diferentes y me dijo: “Déjeme probársela para que se lleve una que funcione bien”.



No era su trabajo vender, solo limpiaba. Dicho sea de paso, los vendedores aprovechaban que el supervisor no estaba y conversaban en alta voz en el último rincón de la amplia tienda. Él dejó de barrer y me llevó a encontrar mi búsqueda y se puso en mis zapatos. No quiso que pasara un mal rato llevándome un artículo con desperfectos.



La empatía se siente, no es algo que simplemente decidimos tener. Podemos saber dar el servicio que ese joven me dio, pero él, además, fue empático. Esto hace que su servicio sea superior.



Leí algo interesante hace unos días: Podemos saber si nos vemos viejos si al caernos la gente nos socorre o se ríe de nosotros. Hacer empatía con una persona que puede ser nuestro padre o abuelo, es típico. Pero con un desconocido que cae dando un salto en bici, quizá no.



Si me voy a lo científico, puedo explicarme un poco más. Tenemos unas neuronas a las que su descubridor, Giacomo Rizzolatti, llamó las neuronas especulares o neuronas espejo. Ellas son las responsables de nuestra empatía. Las que hacen que sintamos deseos de bostezar cuando estamos con alguien que bosteza. Pero solo si estamos conectados con dicha persona.



Los más empáticos tienen algunas características: son sensibles, aunque tienden a ocultar su sensibilidad por no querer ser una carga para los demás; absorben las emociones de su entorno, sintiendo felicidad o tristeza si es lo que hay a su alrededor; tienden a ser introvertidos, necesitan espacio a solas para abstraerse del diluvio de emociones que reciben de su alrededor; son detectores de mentiras, aunque no siempre de manera consciente; y hay varias características más.



¿Te das cuenta si lo eres?