En Gran Santo Domingo y las principales ciudades de la nación afrontan serias dificultades con el tráfico desordenado de grandes camiones y patanas que obstruyen el tránsito en las arterias comerciales y en las vías troncales que comunican al país, sin que las autoridades tomen en cuenta el daño que provocan, para imponer sanciones y controlar a las empresas y propietarios de esos vehículos.



La inversión que hace el Gobierno en las principales carreteras del país y en las de circunvalación, no tienen sentido si las autoridades no aplican la ley ni corrigen ese desorden de vehículos pesados que se desplazan a grandes velocidades o muy lentos por esas vías, puentes, elevados y hasta por los túneles, cuya circulación se prohíbe.



Más grave aún, cuando estos vehículos, conducidos a veces por personas de poca experiencia y sin formación para manejar máquinas tan pesadas, se convierten en peligrosas armas que provocan grandes accidentes, arrancan la vida a personas de a pie y en vehículos livianos, porque no toman en cuenta ni valoran la vida de los demás, bajo la falsa premisa de que como son grandes, los pequeños deben cederles el paso.



Camiones y patanas con contenedores anexos, transportadores de combustibles, vendedores de diversos productos y suplidores de tiendas y pequeños negocios, deben tener mecanismos que les permita desplazarse por carreteras que no son tan amplias, sin afectar a los demás, ni violar las disposiciones legales, porque destruyen en vez de contribuir en beneficio del país.



De igual forma, muchos penetran en sectores con deficiencias en el tendido eléctrico, telefónico y de cables y, sin que les importe los destrozan para abrirse paso, dejando sin energía y los demás servicios a los residentes en las zonas sin consecuencia alguna.



Todo esto, porque tienen que llevar sus productos a los negocios sin importar el daño que causen, pudiendo utilizar transporte más pequeño y adecuado.



Para vivir en orden y en paz, se requiere del uso de la autoridad y el control de las actividades públicas. Hay que comenzar a poner orden, las autoridades correspondientes los síndicos y los ciudadanos conscientes, debemos combatir esos males para beneficio de la sociedad que queremos. ¡Hay que poner freno a esto!