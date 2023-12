El Consejo Nacional de la Magistratura seguirá conociendo las vistas públicas para elegir los cinco miembros que pasarán a formar parte del Tribunal Constitucional, cuando concluyen las entrevistas, toda la comunidad jurídica esperará los resultados a los que lleguen los integrantes de dicho consejo, decisión que solo sus ocho miembros tienen la capacidad de tomar.



El Consejo Nacional de la Magistratura, en lo adelante CNM, nace como resultado de la crisis política de las elecciones presidenciales y la posterior modificación constitucional de 1994, cuya existencia y promoción se le reconoce a José Francisco Peña Gómez, máximo líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el cual tenía interés de que se creara un órgano independiente para el nombramiento de los actores de más alto nivel del Poder Judicial, como los jueces que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia.



Desde su creación el CNM se ha convocado 8 veces, la primera convocatoria en 1997, presidida por el Expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reyna, en la cual resulto electo como Presidente de la Suprema Corte de Justicia el doctor Jorge Subero Isa, que en numerosas ocasiones se ha pronunciado sobre la influencia de la política en la vida judicial del país y expresó: “Nunca me he opuesto a que un político sea elegido, lo que he dicho es que no se debe llevar la política a las instituciones. No es un secreto para nadie que fui elegido fruto de un acuerdo, primero para la Junta Central Electoral, y luego para la Suprema Corte de Justicia, pero he actuado con transparencia y de manera independiente”. El doctor Subero Isa fue integrante del CNM a partir del 1997 y estuvo en las dos convocatorias posteriores, en 2001, cuando el expresidente Hipólito Mejía presidió dicho organismo y en 2011 junto al expresidente Fernández Reyna, sin olvidar que ha sido uno de los presidentes de la Suprema Corte de Justicia con un legado que perdura a través de los años.



Posteriormente, en el 2011, por la modificación constitucional del 2010, la cual trae consigo la creación de un Tribunal Constitucional y un Tribunal Superior Electoral, el CNM convoca para elegir a sus miembros, dentro de los cuales se encuentra nuestro entrañable y siempre presidente del Tribunal Constitucional el doctor Milton Ray Guevara, al día de hoy nadie tiene la menor duda de la independencia, integridad y transparencia con la cual han sido tomadas las decisiones del Tribunal Constitucional, sobre todo en los casos electorales (los cuales se consideran políticos), que son lo menos, efímeros a decir la verdad, en comparación con la cantidad de amparos, revisión jurisdiccional, control preventivo o conflictos de competencia, pero en todas y cada unas de las materias en las cuales el Tribunal Constitucional tiene competencia, sin duda alguna, todos los jueces y exjueces que integran y han integrado nuestro Tribunal Constitucional han sido apegada al estricto respeto de la Supremacía Constitucional y la protección absoluta de los derechos fundamentales.



El Consejo Nacional de la Magistratura tiene el deber de darle a la sociedad dominicana la seguridad jurídica que emana de la propia Constitución, sin ceder a la presión mediática o política, sino valorar en justa medida la hoja de vida de todos y cada unos de los 113 candidatos que han decido evaluarse, tomando en cuenta los jueces que ya están dentro del TC.