Cuando leí los comentarios agresivos de dos “amigos”, contra Leonel al anunciarse su visita a Dajabón, me pregunté ¿qué hay en la frontera que Vinicito Castillo y Rafael Núñez, hoy activos “colaboradores” de Abinader, no quieren que Leonel vaya? Quedé intrigado y busqué información.



Lo que encontré lo voy a explicar, no lo voy a calificar con adjetivos, fue la primera lección que me dio Juan Bosch, en noviembre de 1961; me dijo, a propósito de un artículo mío: “Presenta los hechos, deja que el lector piense y califique con adjetivos diferentes”.



Veamos. Encontré que en 2021: “El Gobierno dominicano decidió reabrir la frontera con Haití tras una semana de haber suspendido el intercambio comercial y migratorio, luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio (…) Datos preliminares establecen que el país vende alrededor de RD$1,050 millones mensuales a Haití”. (Karla Alcántara, “el Dinero 16 de julio 2021 (https://eldinero.com.dorecaudacion impositiva significativa. /.La reapertura de la frontera dinamiza el comercio de Republica-Dominicana con Haiti”).



Ese artículo trae un gráfico con fuente de la Dirección General de Aduanas, sobre cinco años y cinco meses del monto anual en dólares de ese Mercado: 2016, US$831,2; 2017, US$864.2; 2018, 883.1; 2019, 820.7, 2020, 752.0; 2021 (enero-mayo), 377.3. Llevados a pesos a una tasa de R$54 X US$1, calcúlenlos.



Es la balanza comercial más favorable, se exporta el 95% y se importa el 5%. Debido a que predomina la economía informal, el Estado dominicano ha aprobado dos leyes, la Ley 28-01 y la Ley 12-21. Precisamente el gobierno de Hipólito y ahora el gobierno de Abinader.



El 3 de agosto 2023, o sea este martes 3/10/23 harán 3 meses, la página oficial de la Presidencia informa: “…el Gobierno, a través del Pleno del Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF), aprobó en su octava reunión ordinaria la instalación de 20 empresas que se acogerán al régimen de incentivos fiscales bajo la Ley 12-21 de Desarrollo Fronterizo.(…) Las empresas que lograron su clasificación según la nueva legislación 12-21 y algunas según la Ley 28-01, se instalarán en las provincias de Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Bahoruco, Independencia y Pedernales”.



El sábado pasado, 30 de septiembre, “elDinero” publica un cable de EFE: “Comerciantes afectados por cierre fronterizo reciben RD$54.45 millones del Gobierno”



“El mercado binacional, que se celebra los lunes y los viernes, lleva quince días sin realizarse (…) El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor “Ito” Bisonó, entregaron este viernes un primer aporte de RD$54.45 millones a comerciantes de Dajabón y Pedernales afectados por el cierre de la frontera con Haití. (…) Comerciantes y productores de la franja fronteriza han sufrido grandes pérdidas económicas por la suspensión del comercio con la vecina Haití, especialmente en Dajabón, donde gran parte de la población vive del mercado binacional que se celebra los lunes y los viernes y que lleva quince días sin celebrarse”.



¿Cuál es el interés? Las dos leyes 28-01, y en especial la 12-21, ofrecen exenciones fiscales, y sin averiguar mucho, financiamientos a grandes inversores. ¡Bien! ¿Y con los pequeños y medianos? ¿Llevarlos a la quiebra? ¡No! ¡Debe protegerse a todos!