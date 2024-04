Una ciudad santuario es un lugar que tiene políticas diseñadas para limitar la colaboración o el involucramiento en la aplicación de las leyes de inmigración por parte de autoridades federales. De esta forma protegen a los inmigrantes indocumentados de una posible deportación o detención de parte de las autoridades migratorias. La historia de este concepto de “ciudad santuario” se remonta a 1979 cuando la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, le pidió a la policía que dejara de interrogar a algunas personas a quienes se les quería determinar su estatus migratorio.



Las ciudades santuario pueden tener sus políticas de manera explícita, o pueden observarse solo en su práctica. Por lo general, implica que cuando una persona que vive en alguna de estas ciudades y entra en contacto con la Policía o los trabajadores de la localidad, no se le pregunta por su situación migratoria. Existen ciudades que no se han reconocidas como santuarias, pero ofrecen distintos tipos de protección a las personas migrantes sin documentación.



Estas ciudades, estados, o condados santuario reducen el temor de estas personas a una posible deportación. Ayudan a evitar la separación familiar, crean políticas solidarias hacia la comunidad migrante y, de esta forma, combaten la xenofobia, promueven la inclusión, reconocen la contribución de las personas migrantes a la economía y a la sociedad.



Ser una ciudad santuario implica entre otras cosas, proveer albergue, garantizar el derecho a la alimentación, brindar servicios de salud y atención psicológica (si es necesaria), facilitar la obtención de certificados de estudios y proporcionar programas de inserción laboral a personas que no poseen un número de seguro social, ni permiso de trabajo. Actualmente las siguientes ciudades son identificadas como santuario: California, Colorado, Connecticut, Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, Nuevo Mexico, Nueva York, Oregon, Utah, Vermont, y Washington. Tambien existen condados en estados que se consideran santuarios como los condados de Buncombe y Durham en Carolina del Norte; Providence de Rhode Island; Lehigh Lycoming, y Montgomery de Pennsylvania.