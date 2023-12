¡Hola, queridos lectores de elCaribe! Creo que desde que tengo uso de razón he escuchado decir a muchos la siguiente frase: “No se responde a una pregunta con otra pregunta”. ¿Verdad que también les pasa a ustedes?



Sucede que me causó gracia ver la respuesta que diera la Real Academia Española (RAE) a un joven que le cuestionaba, en ese contexto, al preguntarle de manera específica: ¿Es válido contestar a una pregunta con otra pregunta? y etiquetó la cuenta oficial de @RAEInforma en Twitter para obtener respuesta a su duda.

“¿Y por qué no?”, fue la respuesta de la RAE al joven con el nombre de usuario @Ezanatta, quien luego, al parecer, se sintió abochornado (asumo yo) y eliminó su pregunta de la popular red social, y solo quedó colgada la respuesta de la Academia.



Ciertamente hemos escuchado en muchas ocasiones, dígase en la vida cotidiana, en películas, series, comedias, en casi todos los escenarios, en los que, en la mayoría de los casos, son muchos los individuos que se molestan cuando alguien contesta una pregunta con otra pregunta y, quien lo hace, trata de invalidar esta forma de comunicarse del otro, cuando es válida esa forma de hacerlo.



“Desde el punto de vista lingüístico, responder a una pregunta con otra pregunta es una posibilidad válida”, nos recalca la RAE.



Así que, ya usted lo sabe, no tiene nada de malo que alguien le inquiera una pregunta con otra pregunta, pues este método gramatical es válido y, aunque moleste, tampoco lo asuma como “de mal gusto” o de “mala educación” cuando alguien intente rebatirle lo contrario.



Suele ocurrir que, para no responder algunas preguntas incómodas, se recurre a este mecanismo de contestar con otra interrogante, pero también se da el caso en que, hacerlo, es una manera de buscar la forma de que lo que se pregunta sea más preciso para no derivar en equivocaciones si hay una mala elaboración en términos gramaticales.



Aquí lo importante es que quede claro que es válido que alguien te responda una pregunta con otra pregunta y que esto no necesariamente es un acto de mala educación.



Finalmente, este domingo 24 de diciembre es Nochebuena, es propicia la ocasión para desearles a todos los lectores de elCaribe que no abandonen la tradición de reunirse con la familia y compartir este momento de unidad, paz y confraternidad junto a los seres queridos. Tengan todos una hermosa Nochebuena y una Feliz Navidad.



¡Gracias por leerme!