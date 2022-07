Email it

Según los científicos la luz infrarroja ayuda a estudiar galaxias que de otro modo permanecerían ocultas, por ejemplo, existe una Galaxia llamada Maffei, ubicada justo detrás de la Vía Láctea que se ha hecho más que evidente por esta razón. De la misma manera, la Biblia arroja un tipo de luz que revela lo oculto de la mente, del corazón, los reinos invisibles, y lo que el tiempo sepultó. Ante esta luz las tinieblas huyen, el futuro se hace visible y el pasado comprensible. No la escudriñes con el corazón cerrado y te traspasará su luz, ni prejuiciado y sacudirá tus filtros, no la leas con pereza y te revelará su grandeza, cuando reconozcas toda su verdad ninguna oscuridad te hará temblar. No contiendas con la oscuridad, saca tu luz.