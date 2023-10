¡Hola, queridos lectores de elCaribe! Me causa gracia leer algunos ejemplos de perfiles que en las redes sociales edifican sobre ortografía, porque saben ilustrar de manera magistral los errores orales y escritos en los que caen muchos hispanohablantes, pero lo hacen de una manera divertida que, en vez de provocar llanto o decepción, nos hace reír, efecto que es más positivo que el de estresarnos.



Para los que reposan sus ojos por un breve tiempo en esta columna “Periodismo y Gramática, que entregamos cada jueves en este espacio, quiero compartir en esta ocasión algo parecido a lo ya introducido en este escrito: el uso correcto de la coma y cómo impacta no aplicarlo de manera correcta.



“No te voy a matar”, no es lo mismo que “No, te voy a matar”, al igual que frases parecidas a la hora de escribir y de saber utilizar de manera correcta la coma para que el receptor entienda al emisor y su mensaje.



“No me importa lo que te pase”, tampoco es lo mismo que “No, me importa lo que te pase”; “No estaré en casa, ven a la hora que prefieras”, es diferente a “No, estaré en casa, ven a la hora que prefieras”.



Como pueden apreciar en los ejemplos anteriores, saber colocar la coma (,) en el lugar exacto es crucial para que tu mensaje no sea malinterpretado.



Podría invitarte a hacer el ejercicio de pronunciarlos en voz alta y notar que, al emitir de manera oral un enunciado con estas características, se hace la pausa correcta donde va la coma y quien recibe el mensaje lo entiende.



Es por todo lo antes expuesto que te reitero que, al escribir, también es importante tener el conocimiento de saber colocar los signos de puntuación para que tu texto no derive en un malentendido.



Podríamos compartir muchos ejemplos, como los que ilustro a continuación: “Te deseo que tengas un lindo día” es diferente a “te deseo, que tengas un lindo día”; “Ahí está tu comida, cerdo, es la carne que te toca” no es lo mismo que “Ahí está tu comida, cerdo es la carne que te toca”; “No me gustas mucho” está muy distante de “No, me gustas mucho”; “No tomó el celular que pertenecía a su compañero” para nada se parece a “No, tomó el celular que era de su compañero”.



Vistos los ejemplos anteriores, sé que harán conciencia y van a refrescar sobre el uso de la coma, porque no colocarla donde va, puede meternos en problemas.

¡Gracias por leerme!