¡Hola, apreciado lector de elCaribe! ¿Se dice sancocho o salcocho? Pues sepan ustedes que, tanto “sancocho” como “salcocho”, son términos apropiados, pero no son sinónimos, o sea, que no significan lo mismo.



Qué nos dicen tanto la RAE como la Fundéu sobre estos dos términos que han sido tema de debate en muchos grupos. La RAE registra “salcocho”, para América, como la preparación de un alimento que se cuece en agua y sal para después condimentarlo, mientras que, a sancocho, le otorga la definición de: “Olla compuesta de carne, yuca, plátano y otros ingredientes, y que se toma en el almuerzo”.



Del mismo modo, la Fundéu comparte una referencia similar, al apuntar con ejemplos, cómo en los medios de comunicación también la confusión se hace presente. “En los medios de comunicación vemos frases como estas: ‘Bernat, quien es domínico-puertorriqueño, cuenta que le gusta bailar merengue y bachata, y comer salcocho’ o ‘Dentro de los platos presentados en la modalidad salada estuvieron albóndigas corazón de La Vega, salcocho de gandules…”, apunta la Fundéu en sus explicaciones para edificar y desplazar la confusión.



Lo bueno de las fuentes oficiales es que además de explicar con ejemplos sobre algunos términos, también añaden la manera correcta en que debe ser escrito lo explicado. “De modo pues que en los ejemplos citados habría sido más preciso escribir ‘sancocho’ y no ‘salcocho’: ‘Bernat, quien es domínico-puertorriqueño, cuenta que le gusta bailar merengue y bachata, y comer sancocho” y “Dentro de los platos presentados en la modalidad salada estuvieron albóndigas corazón de La Vega, sancocho de gandules…”.



Es aun más precisa la Fundéu cuando nos explica lo siguiente: “Cuando hablamos del plato típico de la cocina dominicana, el término asentado es ‘sancocho’, tal como se puede consultar en la entrada correspondiente del Diccionario de la lengua española”, que añade, al igual que la RAE, que en el caso del sustantivo “salcocho”, este término se refiere, más ampliamente, a la preparación de un alimento mediante su cocción en agua y sal (salcochar).



Usted dirá que estas palabras no son propias de República Dominicana, pues tiene toda la razón, porque “sancocho” se emplea en Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y Venezuela con más o menos el mismo significado que en nuestro país.



Pero, y ojo con esto, la Fundéu explica que en Cuba y Uruguay, “sancocho” tiene una connotación despectiva: ‘comida mal preparada, insulsa, pobre en ingredientes”. Mientras que en Cuba significa ‘resto de comida que se utiliza como alimento para los cerdos’.