¿Se activó José Francisco Peña Guaba? Parece que sí, y que ha comprendido que en política a quien se duerme “se lo lleva la corriente”.



Es lo que interpreto tras leer sus recientes declaraciones en las que ratifica su adhesión a la candidatura presidencial de Leonel Fernández y la necesidad de que se oficialice -sin más dilación- la cacareada unidad de la oposición al gobierno.



Sin embargo, el contenido de este artículo, aunque con alguna variación, sigue su curso. Y finaliza con esta tercera entrega.



Peña Guaba, reconocido estratega político y quien ha sido un armador de grandes alianzas que a la postre lograron victorias, en su trabajo en esta tan importante etapa electoral como que “había bajado la guardia”.



Lo certifico: La mudez de Peña Guaba, en especial en las redes sociales, se notó durante los últimos dos meses. Así lo percibí. Supe que había entrado en contradicción (¿?) con dirigentes que forman parte de la Alianza Rescate-RD.



Pero, esas contradicciones no llegaron a tener malas consecuencias. Porque Peña Guaba ha vuelto a desempeñar el positivo rol de firme aliado a la causa de su amigo Leonel Fernández. No obstante, debe entender que la política, como ciencia, no es “ juego de muchachos”.



La cúpula del oficialista Partido Revolucionario Moderno, con su ambicioso proyecto de reelección, hace lo imposible para que no se pongan en su camino obstáculos que le hagan perder el poder. Tener en cuenta que la dirigencia perremeísta sabe jugar al “enemigo malo”.



A los altos dirigente del PRM, liderados por Abinader, no se les debe subestimar. Reconocer que ya han acumulado experiencia de Estado.



Es el conocimiento que llega con los años en la política…y que a la misma alta dirigencia del PRM le permite poner en práctica el mítico criterio del sabio Nicolás Maquiavelo: “Divide y vencerás”.



Una de las máximas del marxismo leninismo, que dieron a conocer los afamados Karlos Marx y Federico Engels, explica que en el plano político, que abarca a las clases (obrera y burguesa), “hay contradicciones antagónicas y contradicciones de forma”.



Las contradicciones antagónicas que se dan entre obreros y burgueses, son irreconciliables, pero las contradicciones de forma -que se observan “en el seno del pueblo”- son reconciliables.



Las diferencias que puedan tener, en el plano político-estratégico, Peña Guaba y algunos dirigentes de la Alianza Rescate-RD, son de forma, no antagónicas y, por consiguiente, reconciliables.



Síntesis: A José Francisco Peña Guaba que siga poniendo sus cañones estratégicos en “ristre” y sepa que los errores políticos causan lamentables derrotas. ¿Se entendió bien?