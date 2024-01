El próximo miércoles 10 de enero es el Día Nacional de Gregorio Urbano Gilbert por disposición de la Ley 162-19, promulgada por el presidente Danilo Medina el 24 de mayo del 2019. De acuerdo con esa ley, que también declara a Gilbert como Héroe Nacional y ordena colocar su nombre al Puerto de San Pedro de Macorís, todos los días 10 de enero el país debe hacer actos de reconocimiento y de divulgación de la vida y la obra de ese gran patriota dominicano.



En esa orientación y en cumplimiento de esa ley, el Senado de la República por disposición de su presidente Ricardo de los Santos, hará un acto especial en homenaje a Gilbert, en el cual hará entrega a sus familiares de una placa de reconocimiento al Héroe Nacional y de un ejemplar de la ley que le reconoció esa alta distinción patriótica.



Este reconocimiento especial del Senado era una tarea pendiente de ese órgano legislativo, la que no se había realizado fruto de las diversas circunstancias que se produjeron después de la aprobación y promulgación de la Ley 162-19. A finales de 2019 y principios del 2020 estuvimos coordinando con el doctor Reynaldo Pared Pérez, presidente del Senado en ese momento, la realización de esta actividad, pero todo fue frenado por la aparición de la pandemia del Coronavirus. Luego, hubo un cambio de gobierno y el nuevo presidente, Luis Abinader, completó lo que faltaba hacer por parte del Poder Ejecutivo y emitió el decreto 8-21, que ordena que los restos de Gilbert fuera llevados al Panteón de la Patria, donde siempre debieron estar.



Pero el acto especial en reconocimiento a Gilbert por parte del Senado no pudo concretarse hasta la llegada a la presidencia de ese órgano de Ricardo de los Santos, a quien le planteamos la necesidad de cubrir esa deuda histórica de la Cámara Alta y él de inmediato la asumió. Gilbert se merece el mayor reconocimiento y homenaje de todas las instituciones y de toda la población dominicana. Gilbert es un verdadero ejemplo de patriota en toda la extensión de la palabra. Ser un patriota verdadero, honesto, íntegro, humilde y sincero, no es una tarea fácil. Ni antes ni ahora. Y Gilbert lo fue.



Defender la patria es una tarea de hombres y mujeres que ponen sus intereses personales por debajo de los intereses de la nación y de la mayoría de la población. Por eso es muy importante que aquellos hombres y mujeres que tienen un historial de patriotismo, sean reconocidos por nuestras sociedades y se conviertan en ejemplos para los jóvenes de estos tiempos.



Para una gran parte de la juventud de este tiempo, el modelo a seguir es ese artista o ese hombre o mujer famosos, que consiguen el dinero fácil y rápido, que no valoran los símbolos patrios, que no saben ni les interesa el bienestar de la patria, que no respetan a los demás, que rompen todas las normas sociales y que su único interés es tener mucho dinero, comprar el carro último modelo, los tenis más caros, tener la mayor cantidad de lives y exhibir la megadiva más bonita o el hombre más rico.



En este tiempo, para muchos jóvenes el patriotismo no tiene valor. Y eso tiene que cambiar. Nuestro esfuerzo de rescatar la imagen y de Gilbert y la aprobación de la Ley 162-19 van en esa línea, que debe ser asumida por todos. Gilbert es un referente de firmeza patriótica, de defensa de la dominicanidad y de solidaridad internacional.



Por eso, saludo y valoro grandemente esta acción del presidente del Senado de la República para reconocer y dimensionar la figura y la obra de Gregorio Urbano Gilbert. Es un compromiso de la sociedad dominicana y de todas sus instituciones, resaltar a los hombres y mujeres que han entregado sus vidas para defender la soberanía nacional y mantener a nuestra nación libre, soberana e independiente, tal y como lo planteó y defendió el padre la Patria, Juan Pablo Duarte.



Gracias senador Ricardo de los Santos y su equipo de trabajo, por integrase a este esfuerzo para rescatar la historia de Gilbert, su vida, sus acciones y su ejemplo, para que sea reconocido y valorado por las nuevas generaciones de dominicanos en particular, y de latinoamericanos en sentido general. Gilbert fue un hombre justo, defensor de la igualdad, defensor de la soberanía y la solidaridad, hombre de bien y entregado a los demás. Gilbert siempre estará presente en los dominicanos y dominicanas que amamos nuestra patria, porque tal y como dice el Salmo 112:6: “El justo siempre será recordado”.