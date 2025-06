En esta semana me tocó una camarera que tenía el no a flor de piel. Además, para todo tenía una excusa. Por demás está decir que no era culpable de nada, aunque en ningún momento se equivocó ni hizo nada malo.



Todo comenzó cuando me dijo que, además de lo que había en el menú, también tenían plato del día:

–Tengo que decírselo, porque si no, viene mi supervisora y me reprende– me dijo justificándose.



No sé de qué se justificaba. Le agradecí que me comentara que había más opciones. Me insistió que lo hacía por la supervisora. No contaré todos los episodios, no te asustes.



Las personas no se dan cuenta de que se están justificando, ni siquiera cuando hacen algo bueno sienten que lo están haciendo. Imaginemos cuando es algún error que han cometido.



El siempre tener la razón nos hace tóxicos. Saberlo todo también.



Además, si no nos equivocamos no podemos reparar. Bueno, es que si no se equivocan, no hay nada que reparar… según su filosofía de vida.



Cuando hablo con personas que no están dispuestas a aprender, me rindo bastante rápido. Algunos me cuestionan por qué no insisto, pero no se le puede enseñar a quien no quiere aprender. Es que todo lo sabe y nunca se equivoca.



De ahí derivan a una vida de equivocaciones. No aprenden lo que no saben, ni de sus errores. Siempre tienen la razón. Y lo peor, comienzan a criticar a los otros, es el punto donde sentimos esa toxicidad que nos hace daño.



Critican a los demás delante de nosotros y nos hacen críticas que les hacen llamar constructivas. Dicho sea de paso, en mi punto de vista, una crítica constructiva no es más que una crítica dicha políticamente a quien le incumbe. No construye en nada, porque estamos partiendo de que tenemos la razón y el otro no.



¿Puedes revisarte y revisar a tu alrededor para identificar si hay comportamientos tóxicos que te pueden cargar? Así te puedes deshacer de ellos.