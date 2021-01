Como dijera Abraham Lincoln, ese gran estadista de dimensiones históricas: ‘’ Se puede engañar a una parte del pueblo, todo el tiempo. Se puede engañar a todo el pueblo, una parte del tiempo. Lo que no puede hacerse es engañar a todo el pueblo, todo el tiempo”. Esa frase se emplea habitualmente en política y en historia a la hora de analizar acontecimientos que parecen inexplicables.

Hago esta reflexión en mi entrega de hoy, para compartir estas notas que tenía guardadas, pues me llamó poderosamente la atención en el momento que se dijo, y como se dijo, que ser un buen hombre importa.

Les cuento. Van Jones, analista político de CNN, fue tendencia mundial el 7 de noviembre del 2020, en Twitter, tras su emotiva reacción a la victoria del candidato demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y su reacción minutos después que el medio para el que trabaja proyectara que Biden ganaría en su Estado natal, explicó porque ese triunfo es un nuevo comienzo para algunas personas en el país, entre ellos los inmigrantes y “dreamers” (soñadores).

Las palabras del analista fueron tan emocionantes que las expresiones las decía con lágrimas en su rostro, transmitiendo en vivo. Cito: “Es más sencillo ser padre esta mañana. Es más sencillo ser papá. Es más sencillo decirles a tus hijos que el carácter importa, que ser una buena persona importa.

Es más fácil para muchas personas. Si eres musulmán en este país, no te tendrás que preocupar de que el presidente permita que te arrebaten a tus hijos o que envíen de vuelta a los “dreamers”, sin razón alguna. Es una reivindicación para muchas personas que realmente han sufrido. Lo de No puedo respirar no solo fue George Floyd. Muchas personas sentían que no podían respirar.

Cada día te despertabas y veías los tuits, ibas de compras y las personas que tenían temor de mostrar su racismo eran cada vez más agresivas contigo. Y te preocupas por tus hijos, y te preocupas por tu hermana, de que ella pueda ir a Walmart y regresar a su auto sin que nadie le diga nada.

Esto es muy importante, poder tener paz y tener la oportunidad de un nuevo comienzo. El carácter del país importa, ser un buen hombre importa. Quiero que mis hijos vean esto, es más fácil hacer las cosas por la vía barata y salirte con la tuya, pero eventualmente pagas por ello. Es un buen día para este país. Lo siento por las personas que perdieron, no es un buen día para ellos. Pero para muchas otras personas, sí lo es”.

Para concluir. Es importante ser un buen hombre no importa quién gane, ni en qué país, en tu hogar, con las parejas, con tus hijos, como ciudadano. Eso importa.