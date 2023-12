El Congreso de EE.UU. escuchó testimonios de pilotos con “fenómenos aéreos no identificados” luego de que el New York Times revelara la existencia del “Programa OVNI” del Pentágono, operación secreta que recupera naves no identificadas para realizar ingeniería inversa y copiar su tecnología. El tema ha unificado a demócratas y republicanos por el temor de que los avistamientos puedan estar vinculados a adversarios de EE.UU. y exigen que se revele toda la información. No creo que haya que temer si aparecen unos extraterrestres por ahí. Estudiando las civilizaciones antiguas encontramos detalles amistosos como el cuchillo de Tutankamon, una prueba de que solo vienen a ayudar.