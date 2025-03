Tenemos un gabinete binacional, aunque usted no lo crea. Ha sido una costumbre, que el país complazca al gobierno de EE.UU. con sus sugerencias del personal a ser nombrado en instituciones claves como la DNCD, por eso actualmente tenemos la lucha contra la droga más exitosa, porque quien la dirige es de ellos. Con el DNI no tienen objeción. En el caso del canciller es completamente binacional, ha hecho hasta funciones del embajador estadounidense aquí. Lo mismo ocurre con Lozano en la frontera, Compra y contrataciones, el embajador en México, el gobernador del Banco Central y la nueva procuradora, hay otro que no puedo escribir su nombre, pero está metido hasta el “cocote”.