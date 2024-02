El 18 de febrero ya pasó. Triunfaron los alcaldes del PRM, Abinader y el Gobierno. Todo esto se esperaba, pero no como lo ocurrido. El resultado de 27 de 31 municipios incluidos los más grandes a favor del PRM es un triunfo aplastante que tiene varias lecturas. La militancia del PRM salió a votar en masa mientras que los militantes del PLD y FP, no. ¿Será que se traicionaron mutuamente mandando a su gente a quedarse en casa? No tiene explicación lo ocurrido. Aun así, el PLD obtuvo más votos que la FP, pero ha perdido Santiago, lo que debilita a su candidato Abel Martínez. Todo lo ocurrido es vinculante para mayo, el juego cambió y la oposición tendrá que recomponerse para que pueda competir con dignidad.