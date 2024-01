Estamos seguros de que difícilmente Luis Abinader pierda la reelección. También, se sabe que es vital tener un congreso favorable para gobernar. Entonces, nos preguntamos cuál es la estrategia de asumir riesgos innecesarios al colocar candidatos que podrían entregar a la oposición el Poder Legislativo. Las senadurías del PRM en La Romana, El Seibo, Distrito Nacional y Santiago no marcan positivamente, además de que tienen media docena de diputados que no podrán reelegirse. Quizás sea una genialidad, pero no la entendemos. Las elecciones congresuales y municipales serán la verdadera encuesta que trazará la tendencia a seguir para las presidenciales. El PRM está muy concentrado en la candidatura presidencial y eso puede dar sorpresas.