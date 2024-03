1.Macrón, presidente de Francia, propone enviar tropas de la OTAN a Ucrania.

2.Rusia graba una reunión de generales de Alemania que debatían cómo destruir el puente de Crimea con misiles de largo alcance. 3.El canciller de Alemania, Olaf Scholz, revela la presencia de militares británicos en Ucrania. 4.El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, advierte que, si Rusia le gana la guerra a Ucrania, tendrá que vérselas con la OTAN. 5.Biden a Putin: “No nos iremos. No nos doblegaremos. Yo no me doblegaré”. 6.Putin a la OTAN: “No hay lugar en el planeta al que nuestras armas no puedan llegar”. ¿Será que estamos perdiendo la chaveta?