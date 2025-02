Que el presidente Abinader diga que RD está lista para la exploración petrolera en el bloque Berbice en Guayana, lo que me da satisfacción porque evidencia que avanzamos. El problema es la disparidad, porque en el mismo país donde se anuncia eso, el Gobierno no sabe cómo es que una mujer haitiana en su noveno mes de embarazo ingresa al país, consigue transporte para trasladarse a un hospital. Allí la reciben, le dan asistencia y luego se va y no se sabe si regresó a Haití o si se quedó. Tampoco el Gobierno sabe cómo recuperar el dinero invertido en dar asistencia a esa mujer indocumentada. Entonces, si estamos listos para explorar en Guyana ¿por qué no estamos listos para controlar la migración ilegal?