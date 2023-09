Vemos que los partidos no tienen candidatos suficientes para llenar las boletas de los tres niveles de elección. La gente se siente decepcionada con la política y no está dispuesta a involucrarse si no tiene ganancia económica. La forma en que los partidos están lidiando con esta situación es a través de las alianzas electorales, pero no es suficiente. Si la gente no participa y no tiene entusiasmo, nadie gana solo. La situación es tan grave que algunos políticos para disponer de dinero rápido que cubra los enormes gastos venden a un “delincuente” la candidatura a cambio de que le realicen encuesta de medición, le entreguen una suma de dinero de aporte al partido, se comprometen en la donación de su sueldo si gana y una carta de renuncia sin fecha.